"Чтобы боялись": в Мелитополе оккупанты придумали новый способ психологического давления на местных

Несколько последних ночей жители оккупированного Мелитополя не могут спать спокойно. Им облавами досаждают российские оккупанты.

В оккупированном Мелитополе активизировались российские захватчики. Оккупанты по ночам проводят рейды с обысками и перекрывают улицы. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

"Приходят во двор по 6-7 вооруженных автоматчиков и начинают стучать в ворота. Кричат на всю улицу, что будут выбивать. Естественно, все соседи просыпаются. Такое ощущение, что делается это намеренно для психологической травли людей, чтобы все вокруг боялись. Затем показательно из дома выводят якобы нарушителя со скрученными за спиной руками. До утра после всех этих разборок невозможно заснуть, — рассказывает один из жителей.

По словам местных, также ночью оккупанты активно перемещают технику. Перед этим на перекрестках выставляют патрули — перекрывают движение на всем пути следования колонн техники и выключают освещение.

В ночь на 10 июля после начала комендантского часа мелитопольцы заметили на улице "Тигр" и КУНГ. Солдаты ВС РФ перекрыли дорогу и останавливали все КаМАЗы, "буханки" и даже автомобили скорой, которые ехали в Запорожском направлении. Водителей и транспорт отпускали только после осмотра.

Напомним, что ВСУ за 5 недель наступательных действий освободили столько территорий, сколько РФ захватила за последние полгода. Сейчас контрнаступление происходит на 3 основных направлениях фронта — Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском.

Ранее сообщалось, что РФ обходит поставки вооружения через Крымский мост и делает это через Мелитополь. РФ обходит поставки Крымским мостом через Мелитополь.