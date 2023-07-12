Мобилизация в Украине: могут ли призвать в армию студентов и в каких случаях

По закону, студенты не могут быть призваны, они имеют отсрочку, которая действует на весь период обучения. Однако здесь есть важный нюанс.

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, повестки выдают всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели высшего образования. Фокус рассказывает, когда студенты теряют право на отсрочку, и какие категории могут быть мобилизованы.

Мобилизация студентов 2023: право на отстрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют граждане, которые получают высшее или довищу образование и научное звание.

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указано, что на отсрочку имеют право лица, получающие образование на дневной форме.

"Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования", — написано в законе.

В этом году студентов дневной и дуальной формы обучения не должны призывать во время мобилизации, но студент может пойти служить в армию по собственному желанию. После написания заявления студентом, ТЦК направляет сообщение в учебное заведение, где он учится, и вуз автоматически предоставляет ему академический отпуск на время прохождения службы. Если студент не желает быть мобилизованным, в случае получения повестки ему необходимо в военкомате подать справку об обучении.

Кого могут призвать

Отсрочка от мобилизации касается только тех, кто учится на дневной или дуальной форме обучения. На студентов заочной формы обучения она не распространяется. Также могут призвать студентов, которые закончили бакалавриат, но еще не поступили в магистратуру. В этот промежуток времени они не считаются студентами, поэтому их могут призвать.

Могут ли призвать в армию студентов иностранных вузов

В Украине запрещено выезжать военнообязанным мужчинам за пределы страны, даже если они являются студентами иностранных вузов. Итак, если лицо поступило в украинский или иностранный вуз, оно имеет право на отсрочку от мобилизации (закон этого не запрещает), но пограничники не выпустят за границу.

Напомним, что в Украине существует законодательство, которое устанавливает процедуру мобилизации для граждан,которые не служили в армии по призыву. Однако перед отправкой в воинскую часть, такие лица обязаны пройти обязательную подготовку, которая длится от 7 до 20 дней.

Ранее сообщалось, как получить отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу. Первый шаг — визит в ТЦК и СП после получения повестки.