"Совершенно недостаточно": Дуда отреагировал на решения для Украины на саммите НАТО (видео)

По словам польского президента, все еще остается надежда на членство Украины в Альянсе через несколько лет, однако сначала должна закончиться война.

Президент Польши Анджей Дуда высказался касаемо решений, которые были приняты на саммите НАТО по отношению к Украине. Во время общения с журналистами на брифинге он заявил, что этого все еще недостаточно. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" 12 июля.

"На мой взгляд, этого совершенно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноправным членом нашего Альянса", — говорится в сообщении.

При этом, президент Польши считает, что принятые решения союзников на первом дне саммита определяют дальнейший путь Украины, хоть о графике выполнения плана говорить пока что практически невозможно.

"Очень сложно говорить, практически невозможно, с учетом того, что нам нужно единство при принятии решения. Говорить о полноценном членстве Украины сейчас. Но мы можем решить, что Украина станет членом НАТО, не знаю, завтра. Это война, а во время войны это (членство невозможно — ред.), учитывая статью 5 и коллективную оборону", — говорится в сообщении.

К слову, президент Финляндии Саули Ниинисте на полях саммита НАТО в Вильнюсе рассказал, что решения союзников по отношению к Украине были максимальными из того, что можно предложить во время войны.

"Никто сейчас не говорит о членстве. Мы говорим о членстве, когда условия позволят", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля сообщалось, что в Вашингтоне объяснили, почему Украину не берут в НАТО. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что в ближайшем будущем членство маловероятно, ведь Альянс не хочет прямого столкновения с РФ.