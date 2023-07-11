"Приведет к войне с РФ": в Белом доме объяснили, почему Украину не берут в НАТО

По мнению координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Альянс является неотъемлемой частью будущего Украины, так что о членстве можно говорить после окончания войны и проведения необходимых реформ.

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Членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, так как оно может привести к войне Альянса с Россией. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.

"Конечно, они сейчас в состоянии войны. Следовательно, членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет НАТО в войну с Россией", – сказал Кирби.

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома, НАТО является неотъемлемой частью будущего Украины, о чем Альянс договорился еще в 2008 году. Однако Киев, находясь в состоянии войны, пока не может провести ряд реформы, которые могли бы приблизить страну к членству в НАТО.

В Белом доме также ответили на резкий комментарий президента Украины Владимира Зеленского о дискуссии лидеров НАТО относительно потенциального пути присоединения Украины к Альянсу.

По словам Кирби, он понимает разочарования Владимира Зеленского. И разделяет желание поскорее закончить войну.

"Все это мы понимаем… Конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств", – сказал Кирби.

Напомним, накануне саммита НАТО в Вильнюсе Владимир Зеленский резко высказался о том, что Украине не дают конкретных сроков о приглашении присоединиться к Альянсу.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", — написал Владимир Зеленский.

Фокус ранее писал о том, что во время саммита в Вильнюсе 11 июля Украина так и не получила приглашения к переговорам о вступлении в Альянс. При этом в НАТО согласились снять требование о Плане действий по членству, что, по мнению главы Альянса Йенса Столтенберга, изменит путь членства Украины с двухэтапного на одноэтапный.

Также Фокус рассказывал о том, что в Офисе президента возмутились тем, что Альянс не осудил террористические методы, к которым прибегает РФ во время войны.