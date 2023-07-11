"Не дали надлежащую оценку": у Зеленского возмутились формулировками НАТО относительно РФ (видео)

По словам советника главы ОП, в Киеве ожидали, что Альянс осудит террористические методы, к которым прибегает РФ во время войны.

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В Вильнюсе продолжается ежегодный саммит НАТО, во время которого Украина так и не получила приглашение к переговорам о вступлении в Альянс, хотя и услышала некоторые послабления относительно перспективы членства. В частности, Альянс согласился снять требования о ПДЧ, что должно в будущем упростить переговоры. Однако в Киеве возмутились не столько отсутствием конкретики по вопросу членства Украины в НАТО, сколько нежелание участников саммита давать жесткие оценки относительно действий РФ. Таким мнениям поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире ток-шоу "На часі".

"Они не дали надлежащую оценку России. В частности, что Российская Федерация использует террористические методы ведения войны, что эта страна нарушает сознательно все возможные конвенции ведения войны. И они так осторожно сказали: "Ну мы же с Россией не воюем. Мы рядом стоим". Удивляет неготовность называть вещи своими именами, и это символически говорит России, что ее продолжают бояться", — заявил советник главы ОП.

Комментарий Михаила Подоляка с 1:01:24

Подоляк отметил, что все прагматики были готовы к тому, что НАТО сделает только первые шаги относительно перспективы членства Украины в Альянсе. В Киеве понимали — пока идет война, ждать быстрого позитивного решения по Украине не придется.

"Я считал, что все они выйдут и вместе скажут, что Россия - это не та страна, которая должна доминировать в мире. Но наоборот. Они сказали: "Если Украина "завалит" РФ, тогда мир будет безопаснее, и все вопросы к Украине", — добавил Подоляк.

Напомним, во время саммита в Вильнюсе 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс утвердил наиболее сильный план обороны со времен окончания холодной войны. Было решено развернуть 300 тысяч военных на восточном фланге, граничащем с Беларусью и РФ, а также увеличат инвестиции в оборону.

Также во время саммита НАТО 11 июля стало известно, что коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в августе. Тренировки будут проходить в Дании, а учебный центр для дальнейшей подготовки пилотов создадут в Румынии.