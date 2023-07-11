"Не дали належну оцінку": у Зеленського обурилися формулюваннями НАТО щодо РФ (відео)

За словами радника глави ОП, у Києві очікували, що Альянс засудить терористичні методи, до яких вдається РФ під час війни.

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У Вільнюсі триває щорічний саміт НАТО, під час якого Україна так і не отримала запрошення до переговорів щодо вступу до Альянсу, хоча й почула деякі послаблення щодо перспективи членства. Зокрема, Альянс погодився зняти вимоги щодо ПДЧ, що має в майбутньому спростити переговори. Однак у Києві обурилися не стільки відсутністю конкретики з питання членства України в НАТО, скільки небажанням учасників саміту давати жорсткі оцінки щодо дій РФ. Такою думкою поділився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі ток-шоу "На часі".

"Вони не дали належної оцінки Росії. Зокрема, що Російська Федерація використовує терористичні методи ведення війни, що ця країна порушує свідомо всі можливі конвенції ведення війни. І вони так обережно сказали: "Ну ми ж із Росією не воюємо. Ми поруч стоїмо". Дивує неготовність називати речі своїми іменами, і це символічно говорить Росії, що її продовжують боятися", — заявив радник глави ОП.

Коментар Михайла Подоляка з 1:01:24

Подоляк зазначив, що всі прагматики були готові до того, що НАТО зробить тільки перші кроки щодо перспективи членства України в Альянсі. У Києві розуміли — поки триває війна, чекати швидкого позитивного рішення щодо України не доведеться.

"Я вважав, що всі вони вийдуть і разом скажуть, що Росія — це не та країна, яка має домінувати у світі. Але навпаки. Вони сказали: "Якщо Україна "завалить" РФ, тоді світ буде безпечнішим, і всі питання до України", — додав Подоляк.

Нагадаємо, під час саміту у Вільнюсі 11 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс затвердив найсильніший план оборони з часів закінчення холодної війни. Було вирішено розгорнути 300 тисяч військових на східному фланзі, що межує з Білоруссю і РФ, а також збільшать інвестиції в оборону.

Також під час саміту НАТО 11 липня стало відомо, що коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні. Тренування відбуватимуться в Данії, а навчальний центр для подальшої підготовки пілотів створять у Румунії.