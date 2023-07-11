Навчать у Данії: пілоти ЗСУ почнуть тренуватися на F-16 у серпні, — ЗМІ

Крім Данії, тренувальні центри також планують відкрити в Румунії. Союзники України сподіваються побачити перші результати від навчання на початку наступного року.

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Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні. Тренування відбуватимуться в серпні в Данії, а навчальний центр для подальшої підготовки пілотів створять у Румунії. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційних осіб.

За інформацією видання, виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс лунд Польсен повідомив журналістам, що сподівається побачити результати від тренувань уже на початку наступного року.

При цьому прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що для поставок F-16 в Україну необхідне схвалення США.

"У нас є американське "так" щодо тренувань, наступний крок, звісно, має бути американське "так" на безпосереднє використання F-16 на полі бою українськими пілотами. Це наступний крок", — зазначив Рютте.

Що відомо про тренування українських пілотів на винищувачах F-16

Коаліція західних країн у червні розглядала Румунію як можливе місце для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. У Міноборони країни не підтверджували, однак і не спростовували інформацію про те, що такі переговори ведуться.

У липні Вища рада оборони Румунії (CSAT) на чолі з президентом Клаусом Йоганнісом схвалила створення в країні центру підготовки пілотів для управління винищувачами F-16.

Спочатку на базі планують навчати румунських пілотів, а потім відкрити двері для пілотів із країн НАТО і союзників альянсу, зокрема для України.

Про готовність проводити тренування для українських льотчиків на винищувачах F-16 на своїй території заявляла Данія. У розробленому спільно з Нідерландами плані передбачалося, що тренування відбудуться на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп у Південній Ютландії, де розташовані винищувачі.

Як відомо, члени НАТО Данія і Нідерланди очолюють зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наприкінці червня повідомляв, що тренування для українських льотчиків мали розпочатися в перший місяць літа, але через неправильні розрахунки строки зсунулися.

Раніше Фокус писав, що 21 червня президент України Володимир Зеленський назвав дату навчання українських пілотів на літаках F-16. Перші сучасні винищувачі від союзників, на думку гаранта, Україна може отримати до кінця осені або початку зими.