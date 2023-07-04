"Графік починає зсуватися": Кулеба висловився про терміни початку навчань на F-16 (відео)

За словами Дмитра Кулеби, Україна працює з усіма причетними сторонами і з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити процес початку навчання льотчиків на винищувачах F-16.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "одна з країн" обіцяла почати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 ще минулого місяця, однак цього не сталося через помилку в розрахунках. Така заява міністра прозвучала в ефірі телемарафону.

Кулеба зізнався, що раніше був упевнений в отриманні Україною винищувачів "у перші місяці наступного року", з огляду на те, що навчання на F-16 мали розпочатися в червні.

"У червні тренування не почалися. Це означає, що графік починає зсуватися... Ми зараз працюємо з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити цей процес", — зазначив він.

Питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювали в рамках засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у червні.

"Навчання не розпочиналися. Була обіцянка розпочати навчання в червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, помилилися в розрахунках, їм треба більше часу. Але в нас часу немає, тому ми максимально все прискорюємо", — підсумував він.

Кулеба повідомив, що Україна працює зараз з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити цей процес. Фактично тут ідеться про навчання пілотів, про навчання інженерів, про підготовку інфраструктури, про ухвалення правових рішень, які необхідні для передачі літаків.

"Серйозна дуже робота, починати її треба було "ще вчора", але "не так сталося, як гадалося", власне президент України Володимир Зеленський на це і відреагував", — додав Кулеба.

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Нагадаємо, 21 червня президент України Володимир Зеленський назвав дату навчання українських пілотів на літаках F-16. Перші сучасні винищувачі від союзників можуть надійти в Україну за шість-сім місяців, перед цим триватимуть навчання.