"Стримування й оборона": НАТО розгорне на кордоні РФ і Білорусі 300 тисяч військових, — Столтенберг

У НАТО затвердили найсильніший план оборони з часів закінчення холодної війни. Крім значного збільшення військової присутності на територіях поблизу Білорусі та Росії, Альянс також збільшив інвестиції в оборону.

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У НАТО затвердили план розгортання 300 тисяч військових на східному фланзі, що охоплює Польщу, Латвію, Естонію, Литву, Румунію, Словаччину, Угорщину та Болгарію, а також значно розширили закупівлі у сфері оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Альянсу у Вільнюсі.

Триста тисяч військовослужбовців будуть приведені в стан високої готовності. Йдеться, зокрема, про військово-повітряні та військово-морські сили Альяна. За словами Столтенберга, це найбільш всеосяжний план оборони з часів закінчення холодної війни, покликаний протистояти двом основним загрозам — Росії та тероризму.

"Надійне стримування та оборона вимагають надійної промислової бази. Тому лідери схвалили новий План дій з оборонного виробництва. Це прискорить спільні закупівлі, підвищить функціональну сумісність і створить інвестиції та виробничі потужності", — продовжив глава НАТО.

Інфографіка DW/ Східний фланг НАТО Фото: DW

За його словами, союзники взяли на себе тверде зобов'язання щорічно інвестувати в оборону не менше 2% ВВП. Одинадцять членів Альянсу вже досягли або перевищили цей контрольний показник, і очікується, що наступного року їхня кількість істотно зросте.

Нагадаємо, необхідність збільшити військову присутність на своєму східному фланзі в НАТО розглядали після незаконної анексії Криму Росією 2014 року. У червні 2022 року, через чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Альянсі знову пролунали заяви про збільшення своєї військової присутності на території, яка знаходиться близько до держави-агресора. Тоді йшлося про розгортання понад 300 тисяч військових на східному фланзі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що точний масштаб і склад сил опрацьовують, і остаточний перехід до плану завершиться 2023 року.

11-12 липня у Вільнюсі проходить щорічний саміт НАТО. Україна не отримала запрошення до переговорів про вступ до Альянсу. При цьому в НАТО погодилися зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, що, на думку глави Альянсу Єнса Столтенберга, змінить шлях членства України з двоетапного на одноетапний.

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