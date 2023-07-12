"В этом и проблема": никто не знает, какие условия нужно выполнить Украине для НАТО, — МИД

По словам дипломата Дмитрия Кулебы, у Альянса и Киева разные позиции о том, каким должно быть членство. Работа с союзниками по этому вопросу будет продолжаться.

Украина не знает, какие должны быть точные условия для того, чтобы в будущем стать официально членом НАТО и кто их должен сформировать. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода" 12 июля.

По его словам, в этом и проблема, что все говорят о выполненных условиях для членства в Альянсе, но никто их не может озвучить или сформировать. Также нет информации о том, кем именно они должны быть прописаны.

С этого можно сделать выводы, как отмечает Дмитрий Кулеба, что у Украины и НАТО совершенно разные позиции касаемо того, каким может быть членство.

"Вот в этом и проблема. Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция — что есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте, а мы двигались вперед", — говорится в сообщении.

Также глава украинского МИД добавил, что самая консервативная позиция по приглашению в Альянс у США и Германии, однако не все так однозначно.

Вашингтон сыграл большую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось к контексте саммита, хоть и не в той формулировке, которую ожидал Киев.

"И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 12 июля президент Польши Анджей Дуда отреагировал на решения для Украины на саммите НАТО. Он считает, что остается надежда на членство Киева в Альянсе через несколько лет, однако принятых сейчас решений недостаточно.