"Мы хотим быть наравне со всеми", — Зеленский выступил на саммите НАТО (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил 3 вопроса, которые важны для Украины на саммите в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литовский выставочный и конгрессовый центр LITEXPO, где проходит саммит НАТО. Он успел пообщаться с журналистами и поделиться мыслями, что он ожидает от саммита.

"Мы хотим быть наравне со всеми", — сказал Зеленский.

По его словам, он имеет три приоритетных вопроса, которые должны решиться для Украины на саммите. Это — новые пакеты военной помощи для поддержки украинской армии, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

Выступление украинского президента перед журналистами длилось около 1 минуты.

Запланировано, что в 12:35 (по киевскому времени) Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут пресс-конференцию. Далее состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами-партнерами, а затем состоится инаугурационное заседание Совета НАТО-Украина на высшем уровне.

Зеленский планирует провести ряд двусторонних встреч.

Напомним, что по словам президента Украины, Киев настроен на открытый диалог пока партнеры озвучивают условия для приглашения страны в Альянс. Он отметил, что складывается впечатление, что НАТО пока к этому не готов.

Ранее сообщалось, что Украине могут предложить план вхождения в НАТО по упрощенной процедуре, о чем сообщил генсек Йенс Столтенберг.