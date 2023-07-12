Новая AMRAAM для F-16: ВВС США успешно испытали новейшую ракету AIM-120D3

При проектировании AIM-120D3 инженеры использовали цифровые технологии для модернизации аппаратных средств в секции наведения ракеты, а также для обновления устаревшего программного обеспечения.

ВВС США и компания Raytheon успешно завершили все опытно-конструкторские и эксплуатационные испытания ракеты новейшей ракеты "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) AIM-120D3, которые завершились демонстрацией боевого применения на истребители F-16 с использованием серийного оборудования и программного обеспечения. Об этом 11 июля сообщило издание Defence Brief.

AIM-120 — самая мощная передовая ракета класса AMRAAM, которая должна в результате модернизации значительно увеличить атакующий потенциал боевой ВВС США.

"AIM-120D3, являясь новейшим вариантом ракеты класса AMRAAM с радиолокационным наведением, разработанным в рамках программы Form, Fit, Function Refresh (F3R), предназначена для эффективного противодействия угрозам со стороны аналогов", — говорится в сообщении

В рамках программы F3R инженеры использовали инициативы по системной инженерии на основе моделей и другие цифровые технологии для модернизации аппаратных средств в секции наведения ракеты, а также для обновления устаревшего программного обеспечения AIM-120D3.

В Raytheon сообщили, что контракты, в том числе на сумму $1,15 млрд в июне 2023 года и $972 млн в сентябре 2022 года, привели к ускорению темпов производства, поэтому компания планирует завершить поставки ракеты к августу 2025 года.

Ранее сообщалось, что Украина получит ракету класса "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью и с радиолокационной головкой — AIM-7 Sparrow. Это надежное оружие, которое использовалось во многих военных конфликтах.