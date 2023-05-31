Украине впервые передают авиаракеты AIM-7: что о них известно

Ракета среднего радиуса действия, имеющая массу боевой части в 39 кг, может помочь Украине в освобождении оккупированных территорий.

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Украина получит ракету класса "воздух-воздух" с осколочно-фугасной боевой частью AIM-7 Sparrow. Об этом говорится 31 мая в сообщении пресс-службы Пентагона.

Оружие имеет среднюю дальность действия. Она использует радиолокационную головку самонаведения.

Разработка этой ракеты началась сразу после завершения Второй мировой войны. Первое испытание было проведено в 1948 году. Успешный перехват воздушной цели благодаря AIM-7 Sparrow произошел только в декабре 1952 года. На вооружение она была принята в 1956 году.

Она использовалась во многих военных конфликтах. Во время войны во Вьетнаме авиация США смогла сбить около 55 самолетов с применением 600 ракет AIM-7. В июне 1982 года, в ходе Ливанской войны, израильские ВВС этими ракетами сбили 10 сирийских самолетов МиГ-21 и МиГ-23.

В 2000 годах появились более совершенные версии. Появилась ракета AIM-120 AMRAAM, что позволило снять с вооружения Sparrow, но в США все еще используют вариант ракеты корабельного базирования RIM-7 Sea Sparrow.

Основные характеристики ракеты AIM-7

Дальность запуска в переднюю полусферу: 70 км

Стартовый вес: 231,2 кг

Масса боевой части: 39 кг

Диаметр: 0,203 м

Длина: 3,66 м

Время работы двигателя AIM-7E: 2,8 сек.

Размах крыльев: 0,81м

Скорость 4 маха

Напомним, в новом пакете США предоставят Украине ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7. ВСУ получат дополнительные артиллерийские и противотанковые системы, а также десятки миллионов патронов для стрелкового оружия и другие боеприпасы, в частности для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, что позволит реализовывать наступательные операции по освобождению временно оккупированных территорий. В Пентагоне отметили, что и дальше намерены работать вместе с союзниками относительно возможности реализации всех потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.