Україні вперше передають авіаракети AIM-7: що про них відомо

Ракета середнього радіусу дії, яка має масу бойової частини у 39 кг, може допомогти Україні у звільнені окупованих територій.

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Україна отримає ракету класу "повітря-повітря" з осколково-фугасною бойовою частиною AIM-7 Sparrow. Про це йдеться 31 травня у повідомленні пресслужби Пентагону.

Відповідна зброя має середню дальність дії. Вона використовує радіолокаційну головку самонаведення.

Розробці цієї ракети розпочалося одразу після завершення Другої світової війни. Перше випробування провели у 1948 році. Успішне перехоплення повітряної цілі завдяки AIM-7 Sparrow відбулося лише у грудні 1952 року. На озброєння її було прийнято у 1956 році.

Вона використовувалася у багатьох воєнних конфліктах. Під час війни у В'єтнамі авіація США змогла збити близько 55 літаків було із застосуванням 600 ракет AIM-7. У червні 1982 року, у ході Ліванської війни, ізраїльські сили цими ракетами збили 10 сирійських літаків МіГ-21 та МіГ-23.

У 2000 роках з'явились досконаліші версії. З'явилася ракета AIM-120 AMRAAM, що дозволило зняти з озброєння Sparrow, але у США все ще використовують варіант ракети корабельного базування — RIM-7 Sea Sparrow.

Основні характеристики ракети AIM-7

Дальність пуску у передню півсферу: 70 км

Стартова вага: 231,2 кг

Маса бойової частини: 39 кг

Діаметр: 0,203 м

Довжина: 3,66 м

Час роботи двигуна AIM-7E: 2,8 сек

Розмах крил: 0,81 м

Швидкість 4 махи

Нагадаємо, у новому пакеті США нададуть Україні ЗРК Avenger, ракети Zuni та AIM-7. ЗСУ отримають додаткові артилерійські та протитанкові системи, а також десятки мільйонів набоїв для стрілецької зброї та інші боєприпаси, зокрема для ЗРК Patriot та РСЗВ HIMARS, що дозволить реалізовувати наступальні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій. У Пентагоні наголосили на тому, що й надалі мають намір працювати разом із союзниками стосовно можливості реалізації усіх потреб України у сфері безпеки та оборони.