Кабмин расширил список профессий для бронирования военнообязанных

В Министерстве экономики заявили о расширении перечня сфер, работники которых могут быть забронированы и установлении четких сроков рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важным.

Кабинет Министров расширил список областей занятости, работники которых подлежат бронированию. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 июля, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление № 76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы и установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важным", — говорится в сообщении.

Были внесены изменения в правила бронирования военнообязанных, находящихся в списке военнообязанных, во время действия военного положения. Также были внесены изменения в порядок определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют особое значение для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период особых условий.

"Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Это влияло на деятельность хозяйствующих субъектов, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец", — сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что этим решением правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено сроком до 10 рабочих дней с момента получения.

Напомним, что в Украине существует законодательство, которое устанавливает процедуру мобилизации для граждан,которые не служили в армии по призыву. Однако перед отправкой в воинскую часть, такие лица обязаны пройти обязательную подготовку, которая длится от 7 до 20 дней.

Ранее сообщалось, как получить отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу. Первый шаг — визит в ТЦК и СП после получения повестки.