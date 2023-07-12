Конфликт Маркуса и замкомандира части: комбриг 47-й ОМБР отреагировал на разборки подчиненных

Командир считает, что сейчас не время для конфликтов и бойцы бригады должны объединиться ради победы.

Командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак отреагировал на конфликт его подчиненных — главного сержанта бригады Валерия Маркуса и заместителя командира части Ивана Шаламаги. Он призвал отбросить конфликты и противоречия ради совместной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба 47 ОМБр.

"Бойцы бригады километр за километром освобождают родную землю на одном из самых тяжелых участков фронта. Каждый вносит свой вклад в победу. В эти непростые дни я, командир 47 ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, обиды, противоречия — и приумножить усилия для совместной борьбы. Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями! Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, так мы должны объединиться. Помните свою ответственность перед историей", — написал он.

Так, вчера, 11 июля Валерий Маркус написал рапорт с просьбой перевести его на низшую должность из-за недовольства тем, как развивается его бригада и что он не более видит целесообразным свое пребывание в должности мастера-сержанта. Кроме того, Маркус опубликовал фото рапорта, в котором говорится, что он просит понизить его в должности из-за якобы "унижения работы сержантского корпуса".

Несмотря на то, что Валерий Маркус зачеркнул имя командира, в сети распространили информацию о том, что речь идет об Иване Шаламаге, который в 25 лет стал самым молодым командиром батальона в истории украинской армии, а впоследствии — самым молодым командиром полка. Сейчас Шаламага (позывной "Бескид") находится в должности заместителя командира 47-й ОМБр ВСУ. Он имеет несколько государственных наград за службу.

Напомним, что бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что 47-я бригада ВСУ "Магура" несет на фронте огромные потери. Валерий Маркус назвал количество потерь. Он сообщил, что бригада имеет 2% потерь от всего личного состава.

Ранее Валерий Маркус сообщил об ожесточенных боях 47-й бригады ВСУ. По его словам, россияне за сутки потеряли 100 солдат, а потери 47-й бригады составили 5 погибших. В это время российские пропагандисты утверждали о 350 погибших украинских защитников.