"Касается Евросоюза": Вучич анонсировал "подарки" для Украины от Запада к концу года

По словам президента Сербии, он не хочет вмешиваться в дела крупных государств, однако решения на саммите НАТО по отношению к Киеву не являются показательными.

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решения, которые были приняты на саммите НАТО по отношению к Украине и анонсировал приятные бонусы ближе к концу года. Об этом сообщает местное издание "РТС" 12 июля.

По его словам, в отсутствии конкретики касаемо будущего Украины в Альянсе не являются весьма показательными. Для Киева уже начали готовить "большие подарки", которые представят ближе к концу текущего года. При этом, Александр Вучич отметил, что не хочет вмешиваться в дела больших стран.

"Они готовят для Украины серьезные и замечательные вещи, большие подарки к концу года, особенно что касается Евросоюза", — говорится в сообщении.

Что именно это будет — пока что неизвестно.

К слову, Александр Вучич ожидает, что в ближайшие дни он сможет провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенберг и обсудить ряд вопросов. В частности, речь пойдет о ситуации на севере Косово. Он уже направил официальный запрос и ожидает ответа, но считает, что Запад якобы подготовил очередную уловку.

Напомним, 12 июля сообщалось, что страны G7 собираются согласовать общие принципы гарантий безопасности для Украины. Старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут отмечает, что декларация может оказаться двоякой. В нее войдет укрепление военной мощи Украины и отправка сообщения России.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что никто не знает, какие условия нужно выполнить Украине для НАТО. У Альянса с Киевом кардинально разные позиции по этому поводу, однако работа с партнерами по этому вопросу прекращена не будет.