Саммит НАТО: страны G7 сегодня согласуют общие принципы гарантий безопасности Украине

По словам старшего директора Совбеза США по вопросам Европы Аманды Слоут, цель декларации будет двоякой: укрепление сдерживания Украины и отправка сообщения России.

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12 июля в Вильнюсе на саммите НАТО президент США Джо Байден и лидеры G7 намерены сделать "важное заявление" об усилении военного потенциала Украины, сообщает CNN.

"Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о своем намерении помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдержать будущую атаку", — заявила журналистам на брифинге в среду старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут.

По словам Слоут, это заявление положит начало процессу двусторонних переговоров с Украиной.

"Будут долгосрочные инвестиции, направленные на обеспечение Украины устойчивыми военными силами, способными защищать страну сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Украине необходима помощь в проведении программы реформ для поддержки надлежащего управления, необходимого для продвижения евроатлантических устремлений Украины", — сказала она.

Слоут добавила, что цель декларации будет двоякой: укрепление сдерживания Украины и отправка сообщения России.

Она сказала, что это объявление будет сделано на "мероприятии с участием лидеров G7 и президента Зеленского" после окончания саммита НАТО, и дополнительная информация появится позже.

Напомним, 12 июля Фокус писал о том, как Дуда отреагировал на решения для Украины на саммите НАТО. По словам польского президента, все еще остается надежда на членство Украины в Альянсе через несколько лет, однако сначала должна закончиться война.

11 июля сообщалось, что в Вашингтоне объяснили, почему Украину не берут в НАТО. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что в ближайшем будущем членство маловероятно, ведь Альянс не хочет прямого столкновения с РФ.