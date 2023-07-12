Саміт НАТО: країни G7 сьогодні узгодять загальні принципи гарантій безпеки Україні

За словами старшого директора Радбезу США з питань Європи Аманди Слоут, мета декларації буде двоякою: зміцнення стримування України та надсилання повідомлення Росії.

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12 липня у Вільнюсі на саміті НАТО президент США Джо Байден і лідери G7 мають намір зробити "важливу заяву" про посилення військового потенціалу України, повідомляє CNN.

"Сполучені Штати разом із лідерами G7 оголосять про свій намір допомогти Україні побудувати збройні сили, які зможуть захистити себе і стримати майбутню атаку", — заявила журналістам на брифінгу в середу старша директорка Ради національної безпеки з Європи Аманда Слоут.

За словами Слоут, ця заява покладе початок процесу двосторонніх переговорів з Україною.

"Будуть довгострокові інвестиції, спрямовані на забезпечення України стійкими військовими силами, здатними захищати країну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Україні необхідна допомога в проведенні програми реформ для підтримки належного управління, необхідного для просування євроатлантичних устремлінь України", — сказала вона.

Слоут додала, що мета декларації буде двоякою: зміцнення стримування України і надсилання повідомлення Росії.

Вона сказала, що це оголошення буде зроблено на "заході за участю лідерів G7 і президента Зеленського" після закінчення саміту НАТО, і додаткова інформація з'явиться пізніше.

Нагадаємо, 12 липня Фокус писав про те, як Дуда відреагував на рішення для України на саміті НАТО. За словами польського президента, все ще залишається надія на членство України в Альянсі за кілька років, однак спочатку має закінчитися війна.

11 липня повідомлялося, що у Вашингтоні пояснили, чому Україну не беруть до НАТО. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зазначив, що в найближчому майбутньому членство малоймовірне, адже Альянс не хоче прямого зіткнення з РФ.