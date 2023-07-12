"Посягательство на безопасность России": Песков прокомментировал предоставление гарантий безопасности для Украины

В Кремле заявили, что негативно относятся к такому решению стран "Большой семерки" и считают его чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным.

Намерение стран "Большой семерки" (G7) предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду, 12 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

По его словам, такими действиями страны содружества посягают на безопасность России.

"Тема вступления Украины в НАТО — мы очень негативно относимся к этому, и эта тема напрямую коррелирует с заявлением о том, что страны "семерки" сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Предоставление гарантий безопасности Украине является ошибочным, это посягательство на безопасность России", — сказал представитель Кремля.

12 июля сообщалось, что страны G7 собираются согласовать общие принципы гарантий безопасности для Украины. В декларацию войдет укрепление военной мощи Украины и отправка сообщения России.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 12 июля прокомментировал решения, которые приняли на саммите НАТО по Украине. По его словам, отсутствие конкретики относительно будущего Украины в Альянсе не является весьма показательным, а для Киева начали готовить "большие подарки".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил 3 вопроса, которые важны для Украины на саммите в Вильнюсе. речь идет о новых пакетах военной помощи для поддержки ВСУ, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.