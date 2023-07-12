Наращивают объемы: в РФ объявили о двойном увеличении выпуска истребителей "Су"

Речь идет о самолетах Су-34, Су-30 и Су-35. Как сообщил замдиректора "Ростеха" Владимир Артяков, темпы производства якобы удалось увеличить за счет модернизации производственных мощностей.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков 11 июля на российском ТВ поделился интригующими сведениями о темпах и ходе выполнения российского гособоронзаказа. По его словам, производство многоцелевых истребителей, таких как Су-34, Су-30, Су-35 фактически увеличилось вдвое.

Артяков заявил, что "Ростех" якобы провел существенную модернизацию производственных мощностей и вложил значительные средства в подготовку специалистов. Кроме того работники на предприятиях теперь трудятся в три смены, а руководство работает круглосуточно.

"По некоторым позициям мы в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения", — заявил Артяков.

Помимо модернизации самих заводов, "Ростех" инвестирует средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), направленные на совершенствование конструкции и возможностей истребителей, отметил Артяков. Ожидается, что увеличение производства истребителей Су-30, Су-34 и Су-35 окажет значительное влияние на российский и мировой военный рынок.

"Мы готовы и дальше наращивать объемы. Все будет зависеть от того, что нам будет заказывать Министерство обороны", – пообещал Владимир Артяков.

Ранее сообщалось, что в рамках военной помощи германия передала Украине радиолокационные станции TRML-4D. Она позволит украинским военным перехватывать даже самые незаметные цели на расстоянии до 250 км и на высоте до 30 км.