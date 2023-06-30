Германия передала Украине радар TRML-4D для комплекса ПВО IRIS-T SLM: чем он полезен

Станция позволит украинским военным перехватывать даже самые незаметные цели на расстоянии до 250 км и на высоте до 30 км.

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошла радиолокационная станция TRML-4D. Информация об этом 29 июня появилась на официальном сайте немецкого правительства.

TRML-4D производства немецкой компании Hensoldt использует активную фазированную решетку с твердотельными нитридо-галиевыми элементами, современную радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с цифровым формированием лучей, когда волны могут накладываться, усиливая друг друга, а также традиционный импульсно-доплеровский радар. Эти передовые технологии должны значительно усилить украинскую систему ПВО и защитить мирных жителей от российских ударов.

Немецкая РЛС может обнаруживать одновременно до 1500 разных целей, в том числе малозаметных, таких как вертолеты и маловысотные крылатые ракеты. Дальность действия составляет от 100 м до 250 км, а высота обнаружения — 30 км. TRML-4D оснащена собственным генератором энергии и может перемещаться с помощью любого грузовика со стандартными ISO-контейнерными фитингами.

Пресс-служба обратила внимание, что это уже вторая станция, которую правительство Германии передало украинцам. Как писали ранее, Hensoldt поставила Украине четыре TRML-4D в составе ЗРК IRIS-T. ВСУ отчитались, что именно этот радар позволяет перехватывать более 90% российских самолетов. До конца 2023 года компания пообещала передать еще две таких РЛС.

В мае появилась информация, что Германия намерена передать ВСУ 6 новых радаров TRML-4D для усиления ПВО. Hensoldt получила заказ на сумму, превышающую 100 млн евро. РЛС планируют отправить в Украину во второй половине 2023 года после того, как украинские военные пройдут обучение.