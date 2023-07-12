"Отличное взаимодействие": САУ Krab уничтожила позиции вражеского экипажа БПЛА (видео)

Украинские защитники проследили за вражеским дроном, что дало возможность уничтожили экипаж техники, который осуществлял управление из лесополосы.

Военнослужащие 103 отдельной бригады территориальной обороны провели успешную операцию вместе с артиллеристами 40 отдельной артиллерийской бригады, ликвидировав позиции вражеского экипажа БПЛА. Видео 12 июля опубликовано в Facebook подразделения.

Теробороновцы использовали средства РЭБ, что позволило зафиксировать ориентировочное местонахождение квадрокоптера российских захватчиков. Быстрая координация действий с побратимами позволила поэтапно проследить за перемещением вражеского дрона. Бойцы зафиксировали точку приземления, выявить экипаж и отследить место, откуда враг осуществлял управление "птичкой".

Впоследствии украинские артиллеристы включились в работу. САУ Krab осуществили точный выстрел.

"Отличное взаимодействие и отличный результат. Вместе к Победе! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Защитники также рассказали, что враг пытается использовать беспилотники на поле боя. Украинцы проводят комплекс мероприятий для, которые позволяют выявить такие цели. Упорный труд никогда не остается без результатов.

Напомним, 11 июля в ССО Украины сообщили, что за неделю удалось ликвидировать 9 единиц вражеской техники в районе Бахмута. Боевые машины теперь не будут мешать украинским подразделениям во время наступления. Уничтожены артустановки и важные комплексы войск РФ — Р — 325У, станция РЭБ "Леер", комплексы П-18 "Малахит" и комплекс "Каста — 2Е2".

Также 11 июля николаевские десантники уничтожили 152-мм САУ "Гиацинт-С" высокоточным боеприпасам. Метким огнем с использованием высокоточных боеприпасов было уничтожено вражескую самоходную пушку, которая считается одной из основных в войсках РФ. Впоследствии произошла детонация боекомплекта.