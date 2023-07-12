Игра в песочек: "власти" Крыма наживаются на оборонительных рубежах для ВС РФ, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны "Юг", на сооружение участков, которые якобы не должны дать пройти ВСУ на полуостров, выделяются огромные деньги. Местные "власти" на фоне разговоров о контрнаступлении уже начали собирать вещи.

Оккупационные власти Крыма начали "играть в оборону" на территории полуострова. Происходит это на фоне контрнаступления ВСУ. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 12 июля.

По ее словам, россияне бестолково расходуют бюджетные средства и это подтверждают их прошлые поражения. В частности на юге, когда они рыли песчаные окопы, обкладывали, обшивали их древесиной.

"А потом игра в песочек всем порядком надоела, и бюджетные средства были благополучно закопаны в этот же самый пляжный окоп. Так и сейчас это выглядит — как хорошая мина при плохой игре, когда нужно убеждать население, что власти что-то делают, каким-то образом о них заботятся, и укрепление создается снова", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что выделение денег на оборонительные рубежи — большой оборот государственного бюджета и коллаборанты это прекрасно понимают. Наталья Гуменюк добавила, что они уже начали вывозить свои семьи из региона, а также скрывают следы преступлений, которые сотворили за годы незаконной оккупации.

"Они четко понимают, что сейчас необходимо нажиться на всем том, на чем можно нажиться. Поэтому вот эта игра в оборону, по другому ее назвать невозможно, в принципе достаточно символична. Нужно что-то делать, а поможет или нет — такое", — говорится в сообщении.

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Напомним, 8 июля сообщалось, что российские войска активно готовятся к обороне Крыма. Аналитики из Military Media Center отмечают, что противник укрепляет Крымские перешейки и проводят фортификацию северной, западной и восточной частей полуострова.