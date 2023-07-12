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"Техника богов": бойцы ВСУ показали работу Leopard 2 по позициям ВС РФ на Запорожье (видео)

Фото: Bundeswehr-Fotos | Leopard 2 — немецкий основной боевой танк третьего поколения — немецкий основной боевой танк третьего поколения

Нардеп Юрий Мысягин поделился кадрами с передовой, на котором врага уничтожает немецкий танк Leopard. По его словам, технику применили на Запорожском направлении.

Украинские Вооруженные силы успешно наносят потери российским войскам в Запорожской области. В этом защитникам помогает предоставленный партнерами немецкий танк Leopard 2. Соответствующее видео 12 июля обнародовал в соцсетях народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин.

"Работа Leopard 2A6 на одном из участков фронта Запорожского направления", — написал он.

На опубликованных кадрах можно увидеть танк, который стоит на перекрестке и осуществляет выстрелы. Также на видео слышны взрывы.

"Техника богов", — комментирует, вероятно, военный.

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Напомним, 12 июля журналисты выяснили, что Германия отказалась размещать центр по ремонту танков Leopard на территории Польши. По данным СМИ, причиной такого решения стали завышенные ценовые требования со стороны поляков. Поврежденные в Украине танки отремонтируют в Германии и Литве.

Российские оккупанты помогли пограничникам в уничтожении собственной техники, попав в "ДТП" на передовой. Испугавшись дрона, россияне не справились с управлением машины и врезались в столб. Тогда танкисты оставили технику, а беспилотник окончательно его "обезвредил".

12 июля бойцы 103 отдельной бригады территориальной обороны провели успешную операцию с участием воинов 40 отдельной артиллерийской бригады. С САУ Krab защитники ударили по месту, с которого вражеский экипаж управлял квадрокоптером.