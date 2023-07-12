"Как равные": на саммите в Вильнюсе начался Совет Украина-НАТО — что обсуждают (видео)

Президент Украины назвал приоритетные вопросы для обсуждения, которые помогут создать общую стратегию развития, поддержания стабильности и безопасности на континенте.

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским присутствует в кругу лидеров стран НАТО, и это исторический момент. Соответствующее заявление сделал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что украинцы на саммите в Вильнюсе наравне с другими участниками. Участие Украины на мероприятии, как заявил генсек, позволит выработать общее видение будущей стратегии безопасности на континенте.

"Для меня большая честь поздравить нашего друга — Владимира Зеленского. Поздравляю вас, прекрасно что вы с нами", — заявил Столтенберг.

Владимир Зеленский в Telegram назвал основные приоритеты для обсуждения. В сегодняшней повестке дня такие вопросы:

новые пакеты поддержки для нашей армии на поле боя

приглашение в НАТО, поскольку Украина нуждается в решении

гарантии безопасности для Украины на пути официального вступления в НАТО

Итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе

Государства НАТО 11 июля озвучили итоговое коммюнике саммита в Вильнюсе. Не прозвучало формального приглашения для Украины. Участники заявили, что смогут направить такое приглашение нашему государству тогда, когда "союзники согласятся и будут выполнены условия" членства. Никаких конкретных сроков и дат относительно вступления Украины в Альянс при этом не озвучивали.

Все же объявили другие важные решения. По итогам саммита страны НАТО согласовать "пакет политической и практической поддержки" для Украины. Это позволит Украине достичь полной оперативной совместимости с НАТО. Также озвучили и решение о создании Совета Украина-НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в столице Литвы проходит в течение 11 и 12 июля. Участники мероприятия обсуждают различные вопросы, касающиеся обороны и оказания поддержки Украине.

Страны-члены НАТО уже окончательно согласовали общую позицию по интеграции нашего государства в структуру Альянса. Руководитель американского государства Джо Байден отметил, что сейчас для Украины и НАТО наступил "очень важный, критический момент". Он обратил внимание и на лидерство генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в вопросе помощи и планирования совместной работы с нашим государством и военным блоком.

Напомним, 11 июля Йенс Столтенберг заявил, что наше государство ждет положительное и сильное послание от НАТО. По словам главы Альянса, вместо официального приглашения к членству Украина получит мощный "пакет поддержки", который точно должен помочь в войне с российскими захватчиками.