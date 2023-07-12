Новый малый ракетный корабль "Циклон" имеет на борту установки для пуска восьми "Калибров".

В Керчи построили для России корабль, который будет обстреливать ракетами украинцев. Об этом пишет российское издание "ТАСС".

Малый ракетный корабль "Циклон" имеет водоизмещение 800 тонн, то есть, в 12 раз меньше, чем был крейсер "Москва".

"Для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний. Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему назначению в составе отрядов и группировок флота", — говорится в сообщении.

На борту корабля находятся установки для пуска восьми "Калибров".

Корабль "Циклон": характеристики

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" — российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Спроектированы центральным морским конструкторским бюро "Диамант", имеют водоизмещение 800 тонн и вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль является судном класса "река-море". Основная боевая задача — поражение критически важных объектов в береговой зоне и уничтожение надводных сил противника. Такие задачи "Каракурт" может выполнять как самостоятельно, так и в составе ударных групп ВМФ России.

Напомним, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" снова введут в строй не ранее чем в конце 2024 года. Авианосец находится на ремонте с 2018 года. Сейчас он стоит в Мурманске "у стенки" 35-го судоремонтного завода, филиала АО "Звездочка".

Ранее сообщалось, что ВМФ России маскирует свой самый мощный военный корабль в Черном море. "Адмирал Эссен" получил новую окраску — темная краска, нанесенная поверх однородной серой схемы, призвана обмануть украинские беспилотники.