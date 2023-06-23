Боятся ВСУ: ВМФ России маскирует свой самый мощный военный корабль в Черном море, — СМИ (фото)

По словам журналистов, ВМФ РФ нанесли камуфляж на фрегат "Адмирал Эссен", чтобы сбить с толку украинские беспилотники.

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Российские черноморский военный флот пытается замаскировать судно "Адмирал Эссен". Он получил новую окраску. Так, темная краска, нанесенная поверх однородной серой схемы, призвана обмануть украинские беспилотники. Об этом сообщает Naval News.

По словам журналистов, фрегаты проекта 11356П играют важную роль в атаках России на Украину. Каждый из них может нести по 8 крылатых ракет "Калибр". Они также являются самыми боеспособными боевыми кораблями Черноморского флота России и служат флагманами после того, как в апреле прошлого года был потоплен крейсер "Москва".

Издание пишет, что украинские морские беспилотники неоднократно проникали в Севастопольскую гавань. Они представляют реальную угрозу. Операторы дронов ориентируются по видеокамерам.

Сообщается, что это не первый камуфляж, который Россия использовала с начала полномасштабного вторжения 2022 года. В марте прошлого года, всего через несколько недель после старта, ВМФ России начал закрашивать бортовые номера кораблей в Черном море.

"Вопрос о том, будет ли эффективен новый камуфляж, остается открытым. С точки зрения ВМФ России это лучше, чем ничего", — отметили журналисты.

ВМФ РФ маскирует Адмирал Эссен Фото: navalnews

Напомним, что сенаторы США заявили, что если РФ применит ядерное оружие в Украине, то вступит в войну с НАТО. Американские политики предупредили, что если россияне выполнят приказ Владимира Путина о нанесении ядерного удара по Украине или спровоцируют аварию на ЗАЭС, то за этим последует "массивный ответ от НАТО".

Кроме того, замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны наступают на нескольких участках и имеют успехи. Российские оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но им не удалось продвинуться ни на метр, говорят в Минобороны Украины.