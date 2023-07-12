Мобилизация в Украине: могут ли забрать в ВСУ военнообязанных верующих христиан

По словам главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава, религиозные убеждения не могут быть основанием для католика для отказа от службы в армии.

Украинцы, которые исповедуют католицизм, могут не бояться идти служить в ВСУ из-за своих религиозных убеждений. Об этом заявил Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), верховный архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший Святослав изданию "Главком".

По его словам, церковь не запрещает верующим служить в армии и защищать свою страну. Более того, защита Родины – это естественное право и обязанность гражданина. Потому церковь не препятствует людям, которые хотят идти служить в армию.

Как заявил Блаженнейший Святослав, церковные служители сопровождают верующих в их обязанности защищать Украину.

"Наши военные капелланы идут вместе с нашими людьми в то же войско. Мы поддерживаем нашу армию", — подчеркнул он.

Он также отметил, что некоторые верующие хотят доказать в суде свое право не служить из-за веры. Это происходит из-за точки зрения христианского учения о войне и мире Католической церкви. Однако она не является причиной для отказа от службы.

"То есть не стоит, ссылаясь на религиозные убеждения в данном случае, избегать армии", – подчеркнул священнослужитель.

Блаженнейший Святослав заявил, что хоть война и не отменяет 10 божьих заповедей, однако в этом случае действуют правила легитимной самозащиты.

"То есть если речь идет о том, что мы должны остановить несправедливого агрессора пропорциональными средствами, тогда такого типа защита морально правильна", — сказал он.

Также Фокус разобрался, могут ли в Украине призвать в армию студентов и в каких случаях. По закону, студенты не могут быть призваны, они имеют отсрочку, которая действует на весь период обучения. Однако здесь есть важный нюанс.

Кроме того, правозащитник Александр Павличенко рассказал, имеет ли юридическую силу повестка, отправленная по СМС. Он заявил, что в Украине мобилизация проходит в очень либеральном режиме. СМС не имеют никакой юридической силы.