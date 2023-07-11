Просто информация: имеет ли юридическую силу повестка, отправленная по СМС

По словам правозащитника Александра Павличенко, в Украине мобилизация проходит в очень либеральном режиме. СМС не имеют никакой юридической силы.

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Мобилизация в Украине продолжается. Многие мужчины начали получать СМС сообщения от ТЦК, однако это лишь информация, а не полноценные повестки. Об этом рассказал правозащитник Александр Павличенко, пишет "Телеграф".

По словам эксперта, такие сообщения не имеют никакой юридической силы, так как в Украине повестки вручаются в бумажном виде конкретному лицу. СМС не имеет юридической силы, так как человек всегда может сказать, что не получал на телефон никакого сообщения.

"Эта информация предназначена для личности, чтобы выяснить, где она и может ли явиться, чтобы получить повестку. Потому что повестка всегда вручается в письменном виде, и мы четко знаем, как она законно должна выдаваться гражданину", — сказал Павличенко.

Он также отметил, что у Украины, как у воюющей страны, очень либеральный режим в отношении военнообязанных. Отправка информационных СМС военнообязанным не является нарушением закона или злоупотреблением со стороны ТЦК.

По словам специалиста, в армию нужны не только "штурмовики", но и другие военнослужащие, которые не будут принимать участие в боевых действиях непосредственно. Это повара, водители и прочие. Многие украинцы не живут по месту прописки, поэтому ТЦК нужна информация о том, где они находятся.

"Это совершенно логично. По моей оценке, эти правила сейчас отрабатывают в Украине, и они, повторяю, чрезвычайно либеральны, они не репрессивные", — сказал Павличенко.

Напомним, что в ТЦК рассказали, почему призывникам выписывают повестки на улицах. Как отметил глава Львовского ТЦК и СП Александр Тищенко, лишь 20% мужчин являются в военкоматы по повесткам, что не позволяет выполнить мобилизационный план.

Кроме того, в ТЦК объяснили, чем отличается повестка от мобилизационного распоряжения. Руководитель Львовского ТЦК и СП объяснил, что мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному только после прохождения медкомиссии, если он признан годным.