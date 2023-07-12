Саммит НАТО: Байден позволил себе "фамильярность", обращаясь к Зеленскому, — СМИ

В своей речи президент США Джо Байден назвал украинского лидера Владимира Зеленского по имени, а не по фамилии, что не принято в официальных обращениях. Страны G7 взяли на себя обязательство поставлять Украине военное оборудование для наземных, морских и воздушных операций.

На второй день саммита НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден в своем публичном выступлении отметил, что только что завершилась первая встреча в формате Украина — НАТО, а все союзники согласились с тем, что будущее Украины — среди стран Альянса. Об этом сообщает Sky News.

Глава Белого дома также сказал, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и обратился к нему по имени.

"Владимир и мы… мне не следует быть излишне фамильярным… мы с мистером Зеленским обсудили гарантии…" — сказал Байден, упомянув о долгосрочных обязательствах, которые должны быть предоставлены Украине.

К слову, в культуре большинства западных стран и некоторых восточных принято обращение по фамилии, а если обратиться, назвав только имя человека, это могут счесть за панибратство. Но при этом полное имя чаще заменяют сокращенным, обращение по имени-отчеству, что считалось уважительной нормой в бывшем СССР и в прошлые века, тоже не распространено. Так, на военной куртке президента США написано "Джо Байден", не Джозеф, не Джозеф Робинетт Байден-младший.

Джо Байден

Представители G7 подписали общую декларацию в поддержку Украины.

Рамочное соглашение стран "Большой семерки" призвано гарантировать достаточную защиту Украине сейчас и для сдерживания российской агрессии в будущем.

Речь также идет о военной помощи и современном военном оборудовании для наземных, морских и воздушных операций.

В декларации лидеры "Большой семерки" заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Напомним, что в первый день вильнюсского саммита 31 страна НАТО подписала декларацию в поддержку Украины. Был также согласован крупнейший оборонный план со времен Холодной войны.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на центральной площади литовской столицы, с собой он привез украинский флаг, под которым защитники сражались в Бахмуте.