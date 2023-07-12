Страны G7 согласовали совместную декларацию поддержки Украины: у Зеленского пояснили детали

Среди основных положений документа — меры по оказанию помощи Украине и предотвращению новой агрессии, меры на случай новой агрессии против Украины, привлечение РФ к ответственности за совершенные преступления, а также поддержка демократического развития Украины.

Страны "большой семерки" по результатам саммита НАТО согласовали совместную декларацию поддержки Украины. В ней содержаться основные положения относительно безопасности Украины, которая является составляющей безопасности Евроатлантического региона, что указывает на будущее членство Украины в НАТО. О том, что предусматривают гарантии безопасности и из каких компонентов они состоят, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Ключевым тезисом Декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО", — написал украинский политик.

В документе указано, что союзники обязуются поддерживать Украину в ее защите от агрессии РФ столько, сколько потребуется, придерживаясь принципов территориальной целостности и суверенитета, а также Устава ООН.

Гарантии безопасности включают в себя следующие основные компоненты:

Прежде всего гарантии безопасности включают в себя меры по оказанию помощи Украине и предотвращению новой агрессии. Здесь речь идет о поставках вооружения, поддержке и развитии Военно-промышленного комплекса Украины сотрудничестве в области разведки и кибербезопасности и т.д. Сюда же входит поддержка сфер энергетики, техническая и финансовая помощь. Далее следуют меры на случай новой агрессии против Украины. Они предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Поддержка в привлечении Российской Федерации к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание РФ и увеличение ее расходов на войну. В свою очередь этот пункт включает в себя:

усиление санкционного давления;

замораживание российских активов;

создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и ее граждан.

4. Дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

"Декларация — первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", — акцентировал Ермак.

Глава ОП также пояснил, что по сути этот документ является рамочным общим документом. После него последует следующий шаг — заключение системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия. Это соглашение будет действовать до момента вступления в НАТО.

В заключение Ермак подчеркнул, что для Украины теперь крайне важно победить в войне в 2024 году до начала следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в рамках дискуссии с западными партнерами о результатах саммита НАТО отметил, что Вильнюсский саммит демонстрирует Москве четкий сигнал того, что союзники Киева не просто верят, а уверены в победе Украины.