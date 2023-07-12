"Еще шаг к победе": бойцы 59 бригады ВСУ уничтожили танк РФ (видео)

Благодаря беспилотникам украинские войска получили координаты тяжелой бронетехники россиян и быстро ее ликвидировали.

Бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ликвидировали российский танк. Видео опубликовано в пресс-службе подразделения в Facebook.

В ролике можно увидеть, что благодаря беспилотникам украинские войска получили координаты тяжелой бронетехники россиян. Впоследствии произошло попадание во вражеский танк.

"Поэтому очередной маленький шаг к победе — уничтожение вражеского танка", — говорится в заметке.

В бригаде отметили, что общий успех на войне достигается маленькими ежедневными победами. Все это делают артиллеристы, танкисты, пехотинцы, медики, разведчики и другие — ежедневно вносят свой весомый вклад в приближение великой Победы.

"Не каждый такой подвиг снимается. Но тем, что удалось зафиксировать, — делимся", — добавили бойцы.

Уничтожение танков РФ в войне с Россией в июле 2023 года

На Херсонщине российские военные на танке влетели в столб и скрылись. Российские оккупанты на бронированной технике сравняли заградительное ограждение, слетели с дороги и столкнулись со столбом. Механик танка не справился с управлением, и танк, сбивая на пути дорожные столбы.

Дроны ВСУ 12 июля лишили россиян танка за $3 млн. Оккупанты пытались отбуксировать вышедший из строя Т-90 в тыл, чтобы ночью починить его, но беспилотники украинских бойцов окончательно добили технику.

ВСУ показали, как дрон поразил танк войск РФ. Сначала за бронированной машиной оккупантов следил дрон-разведчик, а потом за работу взялся ударный беспилотный летательный аппарат, который и уничтожил его.

Напомним, 12 июля САУ Krab уничтожила позиции вражеского экипажа БПЛА. Украинские защитники проследили за вражеским дроном, что дало возможность уничтожить экипаж техники, который осуществлял управление из лесополосы.