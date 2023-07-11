Вспыхнул посреди поля: ВСУ показали, как дрон поразил танк ВС РФ (видео)

Сначала за бронированной машиной оккупантов следил дрон-разведчик, а потом за работу принялся ударный беспилотный летальный аппарат, который и уничтожил его.

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Украинские операторы ударных дронов ликвидировали российский танк. Видео появилось на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского во вторник, 11 июля.

Морские пехотинцы 501-го отдельного батальона с помощью беспилотника-разведчика выследили танк противника, который ехал по полю. После этого к цели отправился ударный беспилотник. Он быстро настиг танк и поразил его в моторный отсек.

Потом машину оккупантов атаковал второй беспилотник. Он залетел в открытый люк на башне и взорвался. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, что после удара по танку произошел мощный взрыв, а затем его окутал густой белый дым.

Как дроны помогают уничтожать технику ВС РФ

Беспилотники помогают украинским военным уничтожать противника даже ночью. Коптеры Matrice украинские военные используют для обнаружения замаскированных позиций противника. Также они помогают оперативно передавать артиллеристам необходимые координаты. С помощью Mavic бойцы "засекают" военную технику россиян, наблюдают за ее перемещением и корректируют удары.

Украинские дроны "Кажан" эффективны в ночное время суток. Они оснащены камерами с тепловизорами и развивают такую скорость, что ВС РФ не могут их сбить. А разведкомплексы "Лелека" используются для того, чтобы проникнуть в глубокий тыл врага.

Напомним, 11 июля СБУ показала, как украинский "Пегас" уничтожил БТР. Сначала в ролике показали кадры, снятые камерой дрона-камикадзе. Он быстро пролетает улицу с разрушенными домами и поражает бронетранспортер россиян, который сворачивает по грунтовой дороге налево. После продемонстрировали запись с разведывательного беспилотника, с помощью которого военные наблюдали за атакой с высоты птичьего полета.

А в начале марта военные показали, как работает украинский дрон "Кажан". Беспилотный гексакоптер поднимает и сбрасывает боеприпасы весом до 20 кг, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы ВС РФ. Это могут быть 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины. Система сброса позволяет "Кажану" устраивать бомбардировки, нанося удары прямо по целям противника, или дистанционно минировать территорию.