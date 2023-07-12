"Надо ему позвонить": Зеленский отреагировал на высказывание Уоллеса об Amazon (видео)

Украинский лидер обратился к главе Минобороны Украины Алексею Резникову, спросив, какие у него отношения с британским коллегой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинцы благодарны британскому народу за поддержку, а слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что его страна не является службой доставки интернет-магазина Amazon, не являются для него понятными. Украинский политик выступил 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе.

Он прокомментировал слова британского министра, который посоветовал Киеву чаще демонстрировать благодарность западным партнерам. Президент Украины отметил, что наша страна очень благодарна всей Великобритании за регулярную помощь.

"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить министра", — рассказал Зеленский.

Представители власти регулярно выражают благодарность за оказанную поддержку. Зеленскому интересно, что именно имел в виду министр обороны Великобритании.

"Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю", — сказал Зеленский.

Он также обратился к главе Минобороны Украины Алексею Резникову, спросив, какие у него отношения с британским коллегой. На что тот ответил, что все хорошо.

"Надо ему позвонить, сегодня", — с иронией высказался Зеленский.

Заявление Уоллеса об Amazon

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием. Политик отметил, что Великобритания не является службой доставки интернет-магазина Amazon, а потому украинцам нужно быть благодарными за военную помощь.

Напомним, 12 июля президент США Джо Байден пошутил на встрече с Зеленским. Американский лидер намекнул, что Украина теперь является неотъемлемой частью западной цивилизации и будет тесно интегрироваться в западные военно-политические и экономические структуры, поэтому "застряла" с цивилизованным миром.