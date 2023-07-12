Шаг до вступления Украины в НАТО: Зеленский возвращается с "важным пакетом гарантий"

По словам генсека Йенса Столтенберга, сейчас Украина, как никогда прежде, подошла близко к Альянсу. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал важным то, что есть общее понимание условий, при которых Украина может присоединиться к НАТО.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошей, сильной встречей" его общение с президентом США Джо Байденом во время вильнюсского саммита НАТО. Об этом он написал в Telegram.

По словам Зеленского, встреча длилась как минимум вдвое дольше, чем изначально планировалось и была содержательной.

"Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше", — отметил он, добавив, что обсудили темы:

продолжительной поддержки,

поставок вооружений,

политику,

НАТО.

Вместе с тем на саммите НАТО Зеленский заявил, что не изменил своего мнения относительно принятия Украины в НАТО, а незадолго до начала вильнюсского форума назвал "абсурдом" то, что для Украины пока нет конкретных временных рамок относительно вступления в Альянс.

Но он также назвал важным и то, что есть общее понимание условий, при которых Украина могла бы войти в НАТО.

На вопрос о том, что для него было бы победой в войне, Зеленский сказал, что здесь также нет тайн.

"Мы хотим возвращения нашей земли, мы хотим вернуть безопасность нашей территории, вернуть всех людей, которые были насильственно вывезены за границу", — сказал он.

На вопрос журналиста он ответил, что "замороженный конфликт — это не победы, если вы это имеете в виду".

Возвращение в Украину с "важным пакетом гарантий"

На вильнюсском саммите Зеленский выступил сразу после Джо Байдена и назвал форум в столице Литвы крайне важным. Он поблагодарил участников саммита за поддержку и приветствовал "важный пакет гарантий безопасности" от стран G7.

Принятая на саммите НАТО в Вильнюсе итоговая декларация открывает "новые возможности для Украины, для наших людей, наших детей".

Зеленский "слишком далеко зашел"

Один из журналистов задал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу вопрос о том, не заходит ли Зеленский слишком далеко в своей риторике и не создает ли раскол в коалиции западных партнеров.

Столтенберг ответил, что следует учитывать текущие обстоятельства: Украина находится в активной фазе войны.

"Мы понимаем крайне сложное положение, в котором оказалась Украина. Жертвы каждый день", — сказал он и объяснил, что именно поэтому представители Украины неоднократно просили о поддержке и членстве в НАТО.

Он сказал, что политические отношения между Украиной и НАТО "эволюционировали", и что Зеленский приветствовал решения, принятые на саммите.

Столтенберг подвел итоги саммиту НАТО

Руководитель НАТО подчеркнул, что был направлен "как никогда сильный" месседж Альянса в сторону Украины.

"Что мы знаем, так это то, что чем больше военной поддержки мы окажем, тем больше территории они смогут освободить и тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", — сказал Столтенберг. Вместе с тем он добавил, что выбор условий, на каких следует вести переговоры, и время для них остается за самим Киевом.

Речь не о том, чтобы "НАТО вело переговоры от имени Украины".

Путь Украины в НАТО сократился "до одного шага"

Резюмируя то, о чем договорились партнеры на саммите в Вильнюсе, генсек Столтенберг отметил отказ от ПДЧ: таким образом путь Украины в НАТО сокращается "с двух до одного шага", при условии, что союзники согласятся с тем, что все необходимые условиях соблюдены.

"Сейчас Украина, как никогда прежде, подошла близко к НАТО", — сказал он.

Напомним, что Столтенберг отказался спекулировать о "сапоге НАТО" в Украине до завершения войны.

Также сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западная коалиция — это не Amazon, призвав Украину быть более благодарной Западу.