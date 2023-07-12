"Завершим войну общей победой": Зеленский оценил итоги встречи с Байденом (видео)

Зеленский обсудил с Байденом длительную поддержку украинской армии, оружие, политические вопросы и путь нашего государства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно охарактеризовал встречу с американским лидером Джо Байденом. Пре он сообщил 12 июля в Telegram.

Украинский политик назвал встречу очень хорошей и сильной. Мероприятие было длительным, чем планировалось.

"Именно такая содержательная, как нужно", — оценил разговор Зеленский.

По его словам, он с Байденом разговаривал бы еще дольше. Среди тем, которые обсуждались были вопросы длительной поддержки и поставки оружия, а также сотрудничество НАТО и нашего государства.

"Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин Президент!" — заявил Зеленский.

Встреча Зеленского с Байденом и Совет Украина-НАТО

Президент США Джо Байден 12 июля встретился в столице Литвы с украинским лидером Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовали руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Руководитель Пентагона Ллойд Остин также прибыл на мероприятие. Американский лидер пошутил, намекнув, что Украина теперь является неотъемлемой частью западной цивилизации и будет тесно интегрироваться в западные военно-политические и экономические структуры.

Накануне в столице Литвы состоялся Совет Украина-НАТО. В Альянсе заявили, что Украина является полноправным участником мероприятия. Владимир Зеленский назвал основные приоритеты для обсуждения, а именно — поставки новых пакетов поддержки для нашей армии на поле боя, приглашение в НАТО, поскольку Украина нуждается в решении и гарантии безопасности для Украины на пути официального вступления в НАТО.

Напомним, 12 июля Зеленский назвал отличия гарантий безопасности, которые были объявлены по итогам саммит в столице Литве, от тех, что прописаны в Будапештском меморандуме. По его словам, в новом документе будут озвучены гарантии безопасности для Киева.