В Украине прошла презентация уникальной системы защиты от баллистических ударов (фото)

Сообщается, что во время испытания автомобиль "Таврия" успешно выдержал три взрыва и остался почти невредимым.

10 июля компания Defense Solutions представила уникальную систему покрытий и оболочек для защиты от баллистических ударов и взрывов. Об этом сообщает InformNapalm.

Сообщается, что для презентации использовали автомобиль "Таврия", который покрыли двумя типами оболочек производства Duayen Spray System. Машина успешно выдержала три взрыва и осталась практически невредимой.

По словам журналистов, во время войны вопрос защиты зданий, транспортных средств и прочих сооружений очень важна.

"И система распыления Duayen Spray System предлагает уникальное и, главное, действенное решение. В сочетании с другими компонентами, разработчики системы гарантируют максимальную защиту от последствий целенаправленных атак с применением взрывчатых веществ", — отметили журналисты.

Испытание системы защиты от взрывов Фото: InformNapalm

С помощью аэрозольной системы можно укрепить бетон, кирпичную кладку и стальные конструкции.

Вещество Duayen Spray System можно использовать, чтобы усовершенствовать:

Бронежилеты и защитные шлемы;

Баллистические защитные экраны;

Транспортные средства;

Бронированные панели и панели броневых подкладок для бронетранспортеров, судов, вертолетов и других транспортных средств;

Стены зданий и сооружений;

Системы, совместимые с защитными покрытиями от ОР (химическое и биологическое оружие);

Бензовозы и резервуары для хранения;

Поверхности, стойкие к песку и абразивным материалам;

По словам журналистов, система образует бесшовное монолитное защитное покрытие. Оно крепко сцепляется с любым основанием и подстраивается под разные формы и контуры.

Напомним, что в Израиле создали технологию Legion-X, которая объединит БПЛА с другой боевой техникой. Система обеспечивает взаимодействие между воздушными, надводными, подводными, наземными и подземными беспилотными платформами.