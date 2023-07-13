Украина получила "четкий сигнал": у Зеленского оценили перспективы членства в НАТО
Советник главы Офиса президента заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе принес Украине "максимально оптимистичные результаты".
Украине был отправлен "четкий сигнал" касательно вступления в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 12 июля.
"Есть конкретное условие для того, чтобы членство Украины было максимально быстрым… это победа в войне. Достаточно четкое, конкретное условие, единственное условие реально существующее", — заявил чиновник.
Как отмечает советник главы ОП, остальные условия присоединения нашей страны к Альянсу являются "условными".
Михаил Подоляк считает, что победа над российскими оккупантами позволит Украине стать неотъемлемой частью не только НАТО, но и новой системы безопасности глобального типа. По его словам, основы новой системы закладываются уже сегодня.
Чиновник подчеркнул, что в рамках саммита были проговорены конкретные механизмы поставок Киеву оружия. Кроме того, результатом заседания стала отмена ПДЧ, а также политическая интеграция Украины в НАТО.
"Я вообще парадоксально смотрю на итоги саммита в Вильнюсе. Я считаю – максимально оптимистичные результаты", — заключил Михаил Подоляк.
Напомним, что 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс на вступление в НАТО взят, но само вступление в Альянс станет возможным лишь по окончании развязанной Россией войны.
По данным Bloomberg, Владимиру Зеленскому сказали "остыть" перед встречей с лидерами стран НАТО в Вильнюсе и посмотреть на новый пакет военной помощи. По словам журналистов, украинский лидер вспылил перед встречей с лидерами стран НАТО.
При этом Владимир Зеленский положительно охарактеризовал встречу с американским лидером Джо Байденом. Украинский политик назвал встречу очень хорошей и сильной. Мероприятие длилось дольше, чем планировалось.