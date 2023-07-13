"Рассказал о проблемах ВС РФ": командующего армией ЮВО генерала Ивана Попова отстранили, — СМИ
По данным журналистов, генерал-майор Иван Попов отстранен от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа за то, что сообщил о гибели и увечьях солдат РФ от ударов украинской артиллерии.
Российского генерал-майора Ивана Попова отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России. Об этом сообщает Baza со ссылкой на заявление депутата Госдумы от "Единой России" Андрея Гурулева, который опубликовал аудиообращение генерала.
В обращении отстраненного военного говорится, что он якобы пострадал "за правду". С его слов у него был выбор: доложить старшему начальству о том, что они хотели бы услышать, либо назвать вещи своими именами и сообщить об имеющихся сложностях в рядах российской армии.
Проблемы российских войск, о которых рассказал впоследствии отстраненный генерал-майор Иван Попов:
- отсутствие контрбатарейной борьбы;
- отсутствии станций артразведки;
- гибель и увечья от ударов артиллерии ВСУ.
"Старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ", — объяснил российский военный.
По его словам, министр обороны подписал распоряжение и таким образом от него избавились.
Произошедшее он назвал "ударом старшего начальника с тыла".
По некоторым данным, Попова, которого связывают с ЧВК "Вагнер", отстранили после доклада перед генералом Валерием Герасимовым. Сообщается, что в своем докладе Попов настаивал на необходимости ротации российских подразделений. Отмечается, что в ответ на изложенные доводы, Герасимов заявил генерал-майору Ивану Попову о том, что тот "занимается дезинформацией и паникерством".
Напомним, что в российской Госдуме прокомментировали вопрос о судьбе генерала Суровикина. По словам представителя парламента РФ Андрея Картаполова, Сергей Суровикин сейчас "недоступен".
Также сообщалось, что российские пропагандисты подтвердили ликвидацию генерала Цокова. Олег Цоков — генерал-лейтенант ВС РФ, участвовавший во второй Чеченской войне, а также воевал в Сирии.