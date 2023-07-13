"Равные среди равных": Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе (видео)
По словам украинского лидера, больше нет никаких сомнений относительно того, станет ли Украина частью НАТО в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах саммита Североатлантического Альянса, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля. Соответствующее обращение было опубликовано в Telegram-канале президента.
"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важно для наших воинов. Хорошее усиление оружием", — говорится в заявлении главы государства.
Как отмечает президент, по итогу заседания был сформирован фундамент безопасности Украины на пути к НАТО. В частности, речь идет о гарантиях безопасности.
"Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет!" — заявил Владимир Зеленский.
По словам президента, ощутимое большинство членов НАТО активно приближает вступление нашей страны в оборонный союз. Он отметил, что намерение Российской Федерации воспрепятствовать членству Украины в НАТО оставлено "на маргинесе европейской истории".
"Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных", — заключил президент Украины.
Напомним, что по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Украине был отправлен "четкий сигнал" касательно вступления в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе.
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам вильнюсского саммита НАТО заявил, курс на вступление в Североатлантический союз уже взят, однако само вступление в Альянс станет возможным лишь по окончании войны.
Также сообщалось, что Владимиру Зеленскому сказали "остыть" и посмотреть на новый пакет военной помощи. По словам журналистов, украинский лидер вспылил перед встречей с лидерами стран НАТО, чем разозлил их.