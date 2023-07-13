"Кремль осознал поражения": в ISW назвали цели, которые РФ провалила после саммита НАТО

По словам аналитиков, Москва пыталась не допустить расширения Альянса на Восток, что и стало одной из причин полномасштабного вторжения в Украину. Теперь западных войск на границах с РФ будет еще больше.

Саммит НАТО, который прошел накануне в литовском Вильнюсе, продемонстрировал полный провал целей Российской Федерации, ради которых они и начинали войну. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 12 июля.

По словам аналитиков, российская агрессия по отношению к соседней стране отбросила назад цели, ради которых Кремль и затеял эту борьбу. Саммит НАТО смог дать сигнал президенту Владимиру Путину и всей политической элите о том, что союзники не допустят поражения Киева.

"Цель предотвратить расширение НАТО и, более того, свернуть предыдущие раунды расширения Альянса и оттеснить НАТО от границ России была одним из заявленных требований Кремля перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны. Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве по поводу событий на саммите НАТО, а также вступление Финляндии в НАТО скорее всего, свидетельствует о том, что Кремль осознал эти поражения и не хочет о них вспоминать", — говорится в сообщении.

В ISW также упомянули решение Турции направить протокол о вступлении еще одной страны в Альянс — Швеции.

Все эти факторы говорят о том, что россияне провалили цели, которых хотели добиться в конце февраля 2022 года. В российских СМИ и на пропагандистских телеканалах наблюдали за мероприятием приглушенно и беспристрастно.

Напомним, 13 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги прошедшего саммита НАТО. По его словам, теперь ни у кого не должно остаться сомнений в том, что Киев в будущем присоединится к Альянсу.