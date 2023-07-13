Пропагандистский трюк: спикер ВМС раскрыл правду про запуск корабля РФ "Циклон" (видео)

По данным Дмитрия Плетенчука, россиянам необходима "картинка", чтобы показать, что они пополняют флот.

Российские оккупанты продолжают распространять фейки. Так, как оказалось, информация про выведения корабля "Циклон" в Черное море — лишь очередная пропаганда захватчиков. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Это очередной пропагандистский трюк от россиян. Потому что они включили в состав ВМФ РФ корабль, который не отвечает всей процедуре", — заявил Плетенчук.

Он отметил, что этот корабль, был поставлен в море без испытаний. На нем имеется оборудование для запуска "Калибров". Но он не может совершать пуски.

"Им очень нужна эта картинка — что они якобы что-то запускают, пополняют флот. Но по факту, корабль, задание которого — пускать ракеты, не сделал ни одного пуска".

Корабль "Циклон": характеристики

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" — российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Спроектированы центральным морским конструкторским бюро "Диамант", имеют водоизмещение 800 тонн и вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК". Корабль является судном класса "река-море". Основная боевая задача — поражение критически важных объектов в береговой зоне и уничтожение надводных сил противника. Такие задачи "Каракурт" может выполнять как самостоятельно, так и в составе ударных групп ВМФ России.

Напомним, что 12 июля заявили, что в Керчи построили для России корабль, который будет обстреливать ракетами украинцев.

"Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему назначению в составе отрядов и группировок флота", — сообщали россияне.

Ранее сообщалось, что ВМФ России маскирует свой самый мощный военный корабль в Черном море. "Адмирал Эссен" получил новую окраску — темная краска, нанесенная поверх однородной серой схемы, призвана обмануть украинские беспилотники.