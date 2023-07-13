"Искандер-М", "Калибр" и "Шахеды": чем Россия атаковала Украину в ночь на 13 июля

По информации Воздушных сил, запускались цели сразу с нескольких направлений: дроны-камикадзе — из Курска и Приморско-Ахтарска, а ракеты — из акватории Черного моря и оккупированного Джанкоя в Крыму.

Украинские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 20 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131, а также две крылатых ракеты "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ 13 июля.

Запускались воздушные цели в виде дронов-камикадзе сразу с двух направлений — северо-восточного (Курск), а также с юго-восточного (Приморско-Ахтарск). Крылатые ракеты российские оккупанты запускали с южного направления. "Калибр" с Черного моря, а также баллистическую "Искандер-М" из временно оккупированного Джанкоя в Крыму.

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", — говорится в сообщении.

Для борьбы с атакой противника привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также противовоздушная обороны других составляющих Сил обороны.

"За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 15 групповых авиационных ударов по российским оккупантам", — подытожили в пресс-службе ВС ВСУ.

Напомним, 13 июля сообщалось, что российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киев и другие города Украины. В столице обломки вражеских БПЛА упали сразу в четырех районах, а жители Херсона, Кропивницкого и Хмельницкой области слышали взрывы. В одной из квартир Киева было обнаружено тело человека.