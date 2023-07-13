Оборонный альянс, который расширяет границы: Китай выступил с критикой саммита НАТО

В министерстве иностранных дел страны заявили, что НАТО по-прежнему мыслит категориями холодной войны и в отношении Китая имеет "идеологические предрассудки".

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь 13 июля выступил с критикой саммита НАТО, который был проведен в Вильнюсе. По словам дипломата, альянс до сих пор мыслит категориями холодной войны, путает "добро и зло" и имеет "идеологические предрассудки, которые Китай решительно отвергает". Об этом сообщает издание War is Boring.

Представитель китайского МИД отметил, что хотя НАТО позиционирует себя, как оборонный союз, однако поощряет свои страны-члены постоянно увеличивать военные расходы, расширять свою мощь за пределы границ и провоцировать конфронтацию, в том числе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай же, по его словам, напротив является "сторонником мира во всем мире".

Такая реакция, вероятно, связана со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который 12 июля после переговоров в Вильнюсе заявил, что все более наглое поведение Пекина негативно сказывается на безопасности оборонного союза.

"Китай все чаще бросает вызов международному порядку, основанному на правилах, отказываясь осудить войну России против Украины, угрожая Тайваню и проводя масштабное военное перевооружение", — сказал Столтенберг.

Напомним, журналисты Bloomberg 3 июля опубликовали материал о российско-китайских отношениях. В нем говорится, что Москва по-прежнему пользуется поддержкой Пекина даже после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" и ее куратора Евгения Пригожина. Официальные китайские лица отметили, что армии двух стран продолжат сотрудничество и укрепление связей.