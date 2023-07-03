Выйти на новый уровень: Китай хочет углубить связи с РФ, чтобы бросить вызов США, — СМИ

По словам журналистов, в Китае считают, что сотрудничество армий РФ и КНР должно выйти на "новый уровень". У Москвы и Пекина взаимный интерес — бросить вызов США.

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Китай заявил, что хочет установить более тесные связи с Россией и ее российской армией. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, Москва по-прежнему пользуется поддержкой Пекина даже после неудавшегося мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Сообщается, что министр обороны Китая Ли Шанфу заявил на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, что совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя армиями будут продолжать углубляться. По мнению китайского чиновника, сотрудничество армий РФ и КНР должно выйти на "новый уровень".

Ли сказал, что надеется, что военно-морские флоты двух стран смогут укрепить связь, регулярно проводить совместные учения и "расширить практическое сотрудничество".

Журналисты пишут, что министерство иностранных дел Китая вскоре после мятежа Пригожина заявило, что поддерживает действия России по поддержанию национальной стабильности, а министр иностранных дел Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Издание пишет, что Китай поддерживает связи с президентом РФ Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов "доминированию США" на мировой арене. Отношения обеих стран с западными демократиями становятся все более напряженными.

Напомним, что 3 июля кандидат в президенты США Никки Хейли призвала укрепить армию, а также предупредила, что Китай готовится к войне. По оценке республиканки, потенциальный противник США имеет 340 военных кораблей, а американские ВМС — 293. Китай также лидирует в сфере кибербезопасности, космоса, искусственного интеллекта и разрабатывает гиперзвуковое оружие, в то время, как Пентагон только начал процесс.

Кроме того, Фокус писал насколько далеко зашло российско-китайское военное сотрудничество. В вопросе ВПК наблюдается скорее остановка на плато, чем стремительное развитие. Вместе с тем определенные шаги в расширении отношений все же есть.