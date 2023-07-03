Вийти на новий рівень: Китай хоче поглибити зв'язки з РФ, щоб кинути виклик США, — ЗМІ

За словами журналістів, у Китаї вважають, що співпраця армій РФ і КНР має вийти на "новий рівень". У Москви й Пекіна взаємний інтерес — кинути виклик США.

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Китай заявив, що хоче встановити тісніші зв'язки з Росією та її російською армією. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, Москва, як і раніше, користується підтримкою Пекіна навіть після невдалого заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Повідомляється, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив на зустрічі з головнокомандувачем ВМФ Росії Миколою Євменовим, що спільними зусиллями обох сторін відносини між двома арміями й далі поглиблюватимуться. На думку китайського чиновника, співпраця армій РФ і КНР має вийти на "новий рівень".

Лі сказав, що сподівається, що військово-морські флоти двох країн зможуть зміцнити зв'язок, регулярно проводити спільні навчання і "розширити практичне співробітництво".

Журналісти пишуть, що міністерство закордонних справ Китаю незабаром після заколоту Пригожина заявило, що підтримує дії Росії з підтримання національної стабільності, а міністр закордонних справ Цинь Ган зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Андрієм Руденком.

Видання пише, що Китай підтримує зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик "домінуванню США" на світовій арені. Відносини обох країн із західними демократіями стають дедалі напруженішими.

Нагадаємо, що 3 липня кандидат у президенти США Нікі Гейлі закликала зміцнити армію, а також попередила, що Китай готується до війни. За оцінкою республіканки, потенційний противник США має 340 військових кораблів, а американські ВМС — 293. Китай також лідирує у сфері кібербезпеки, космосу, штучного інтелекту і розробляє гіперзвукову зброю, в той час, як Пентагон тільки почав процес.

Крім того, Фокус писав наскільки далеко зайшло російсько-китайське військове співробітництво. У питанні ВПК спостерігається швидше зупинка на плато, ніж стрімкий розвиток. Разом з тим певні кроки в розширенні відносин все ж є.