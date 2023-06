Наскільки далеко зайшло російсько-китайське військове співробітництво?

На тлі російсько-української війни може здатися, що співпраця Москви і Пекіна стає дедалі міцнішою. Однак у питанні ВПК спостерігається радше зупинка на плато, ніж стрімкий розвиток. Водночас певні кроки в розширенні відносин все ж таки є.

Серед аналітиків широко поширена думка, що, хоча Росія і Китай прагнули до тіснішої співпраці впродовж усієї пострадянської епохи, з 2014 року їхнє зближення набрало обертів. Привид російсько-китайського партнерства становить серйозну загрозу для Сполучених Штатів не тільки через те, що він ускладнює військове планування США, а й тому, що два грізні супротивники можуть об'єднати зусилля для протидії інтересам США і спільно планувати напади на союзників США.

Стратегічне партнерство, започатковане 2001 року, отримало новий поштовх до розвитку в середині 2010-х років завдяки переконаності російських лідерів у тому, що Росії необхідно побудувати альтернативні відносини, щоб вижити в разі раптової конфронтації із Заходом. Китай був очевидним кандидатом, оскільки володів досить великою економікою, був дружнім до Росії і не планував вводити санкції у відповідь на вторгнення в Україну в 2014 році. Прихід до влади Сі Цзіньпіна також сприяв поглибленню партнерства, оскільки Китай за панування Сі поділяє занепокоєння президента Володимира Путіна безпекою режиму, і лідери двох країн дедалі більше сходяться в питаннях глобальної та регіональної безпеки. Крім того, у двох країн є досвід співпраці з початку 1990-х років, який може слугувати основою для розширення співробітництва.

У цій статті наводиться короткий виклад звіту CNA, в якому перевіряється це припущення. Тут ми зосередилися на військовому вимірі співробітництва, зокрема, на військовій дипломатії та інших політичних аспектах оборонних відносин, військово-технічному співробітництві, навчаннях і спільних операціях. Наша мета — проаналізувати динаміку відносин з 2014 року, а також обговорити, як ці відносини дають змогу двом партнерам досягти разом тих цілей, які недосяжні поодинці, і які висновки можна зробити про перспективи цих двосторонніх відносин.

Використовуючи велику добірку матеріалів російсько- і китайськомовних ЗМІ та технічних статей про двосторонні військові зв'язки, ми проаналізували основні двосторонні угоди й офіційні заяви, всі великі продажі озброєнь та інші форми військово-технічного співробітництва, обміни військовим персоналом для навчання та підготовки, спільні військові навчання та операції, а також інші відповідні взаємодії між військовими. Наш аналіз охоплює здебільшого період з 2014 року по листопад 2022 року. Ми включили в аналіз і більш ранню співпрацю там, де це було доречно, а також врахували деякі важливі події в період з листопада 2022 року по лютий 2023 року.

Ми запровадили шкалу, яка оцінює рівні військового співробітництва в семи царинах, починаючи від створення механізмів регулярних консультацій на низовому рівні й закінчуючи ухваленням спільної оборонної політики на найвищому рівні. Ця методологія дала нам змогу не тільки оцінити поточний рівень загального військового співробітництва між Росією і Китаєм, а й проаналізувати його перебіг останнім часом і тим самим визначити його потенційну траєкторію в майбутньому. Крім того, вивчаючи компоненти військового співробітництва, ми можемо визначити конкретні царини, де воно розвивається швидше або повільніше, ніж у середньому по країні. Такий підхід дає змогу провести нюансований аналіз розвитку російсько-китайського військового співробітництва.

Рекорд нерівномірного зростання

Російсько-китайське військове співробітництво не завжди розвивалося лінійно. У різні періоди деякі складові швидко розширювалися, тоді як інші скорочувалися, і навпаки. Ця нерівномірність в динаміці зростання співпраці була найпомітнішою у військово-технічному співробітництві та спільних навчаннях і операціях, тоді як розширення політичних консультацій і військової дипломатії демонструвало більшу сталість. Незважаючи на низку риторичних питань на самітах лідерів, російсько-китайське військове співробітництво, переживши період швидкого розширення з 2014 до 2019 року, останніми роками значною мірою вийшло на плато. З 2020 року практично немає свідчень подальшого розширення військово-технічного співробітництва або спільної військової діяльності.

За останні два десятиліття Росія і Китай створили добре інституціоналізовані механізми політичних і військових консультацій. До найважливіших механізмів належать численні саміти Путіна і Сі, щорічні двосторонні консультації з питань безпеки між Миколою Патрушевим, главою Ради національної безпеки Росії, та Ян Цзечі, колишнім главою Комісії з питань зовнішньої політики Комуністичної партії Китаю, а також діалог з питань безпеки в Північно-Східній Азії, який проводять раз на півроку, на рівні заступників міністрів закордонних справ. З 2017 року Китай і Росія систематизують свої плани військового співробітництва у вигляді п'ятирічних дорожніх карт, причому останній такий план було погоджено 2021 року, і він розрахований до 2025 року.

Механізми двосторонніх консультацій з питань безпеки були розроблені в 2001 році для врегулювання двосторонніх територіальних суперечностей, які були вирішені до 2004 року. Відтоді військово-політичний порядок денний значно розширився. До 2014 року основна увага приділялася розвитку і розширенню двостороннього військового співробітництва, включно з продажем зброї та спільними навчаннями. Після вторгнення в Україну в 2014 році відносини із Заходом зіпсувалися, і Росія стала прагнути до розширення відносин із Китаєм. Дві країни почали ширше координувати свої дії з питань безпеки, включно з оцінкою сприйняття загроз з боку Заходу, позиціями щодо територіальних і геополітичних суперечок одна одної з третіми країнами, а також зусиллями з розширення співробітництва зі стратегічних питань, як-от розробка спільних систем раннього попередження про ракетний напад.

Спільна заява, опублікована після зустрічі Путіна і Сі в лютому 2022 року, яка відбулася незадовго до вторгнення Росії в Україну, продемонструвала широкий збіг інтересів двох сторін у сфері безпеки. Обидві країни зосередилися на загрозі, яку становлять США і НАТО для міжнародної безпеки загалом і для їхніх власних держав зокрема. Китайські офіційні особи відмовилися критикувати вторгнення Росії, загалом звинувачуючи НАТО і погрози з боку США в розв'язанні війни.

Військово-технічне співробітництво

Російсько-китайське військово-технічне співробітництво розвивалося протягом десятиліть після закінчення холодної війни. Після періоду стрімкого зростання продажів російської зброї до Китаю з 1991 до 2005 року військово-технічна співпраця залишалася досить обмеженою протягом наступного десятиліття через дедалі більшу самодостатність Китаю і небажання Росії ділитися своїми найпередовішими технологіями через практику їх запозичення китайцями. Як і в низці інших галузей військового співробітництва, російські продажі зброї Китаю швидко зростали протягом короткого часу після нападу Росії на Україну в 2014 році. Це зростання було частково зумовлене готовністю Росії забути про минуле і продавати Китаю більш сучасні системи озброєнь. Однак останніми роками це зростання було нестійким, оскільки Китай, керуючись тим, що Сі все більше уваги приділяє технологічній самодостатності, розраховує на самозабезпечення.

У той час як продаж зброї став менш значущою складовою відносин двостороннього військового співробітництва, швидко зростає частка спільних технологічних проєктів. Обидві сторони запустили цілу низку спільних військово-виробничих проєктів, включно з важким гелікоптером, новим підводним човном, розширенням співробітництва у сфері тактичних ракет і високотехнологічними проєктами з потенційним військовим застосуванням у таких сферах, як штучний інтелект і космічні системи. Що особливо важливо, російська допомога в розробці китайської системи раннього попередження про ракетний запуск підкреслює розширення співпраці до рівня стратегічної оборони.

Водночас, якщо говорити про розвиток суто військових технологій, партнерство залишається дещо одностороннім через невелику кількість випадків передачі технологій з Китаю в Росію. Росія звернулася до Китаю у своїх спробах замінити ключові українські та західні компоненти подвійного призначення, особливо у сфері оптики та електроніки, хоча ці проєкти були певною мірою обмежені санкціями. Деякі проєкти, розпочаті після 2014 року, особливо закупівля китайських морських двигунів, згорнулися, оскільки китайське обладнання виявилося недостатньо якісним. Китай також досі утримується від відкритих спроб допомогти Росії уникнути західних санкцій після вторгнення в Україну 2022 року.

Проте перехід від продажу озброєнь до спільних проєктів із передачею технологій свідчить про посилення інтеграції оборонної промисловості, підвищення рівня взаємозалежності та інституційної координації. Загалом російсько-китайське військово-технічне співробітництво продовжує функціонувати на високому рівні, хоча є потенціал для подальшого зростання, якщо обидві сторони зможуть подолати недовіру з таких питань, як реінжиніринг, конкуренція на світових ринках озброєнь, небажання ділитися чутливими технологіями і самодостатність в оборонному виробництві.

Спільні навчання

Росія і Китай демонструють високий рівень співпраці під час військових навчань і спільних операцій. Як і інші аспекти їхнього військового співробітництва, спільні військові навчання та операції пережили період швидкого розширення в середині 2010-х років, зі збільшенням частоти і глобального охоплення спільних заходів і переходом до дедалі складніших навчань, спрямованих на поліпшення координації.

Спільні навчання охоплювали зусилля з інтеграції використання військової техніки та обладнання один одного, а також створення тимчасових спільних командних центрів для проведення конкретних навчань і операцій. Усі ці заходи дали змогу обом сторонам підвищити рівень довіри та співпраці на оперативному рівні. Водночас спільна робота з російськими військами, які мають досвід бойових дій у Сирії та Україні, допомогла китайським військовим підвищити оперативну готовність, вивчивши сучасніші тактичні прийоми та процедури, в межах зусиль із компенсації загальної нестачі оперативного досвіду. Програма навчань також принесла символічну користь обом сторонам, дозволивши і Китаю, і Росії продемонструвати, що вони працюють спільно всупереч загрозам і зусиллям США зі "світового панування".

Як і у випадку з військово-технічним співробітництвом, частота і географія військових навчань швидко розширилася в середині 2010-х років, але в останні три роки значною мірою стабілізувалася. Однак у цей період навчання продовжували вдосконалюватися. Початок спільного повітряного і військово-морського патрулювання у 2019 і 2021 роках відповідно свідчить про прагнення вийти за межі навчань і перейти до реальних операцій. Ці патрулювання тепер проводяться регулярно: на початку цього місяця відбулося шосте спільне повітряне патрулювання, хоча на сьогодні вони мало чим відрізняються на практиці від військових навчань. Зниження частоти і нерозширення географії навчань із 2020 року стало головним чином результатом обмежень, що виникли спочатку через пандемію COVID-19, а потім через вторгнення Росії в Україну. Якщо перше більше не впливає на двосторонню військову діяльність, то друге може й надалі обмежувати доступність російських військових засобів для спільних навчань із Китаєм.

Межі співпраці

Росія і Китай демонструють досить мало ознак просунутого військового співробітництва, що практикується Сполученими Штатами зі своїми європейськими та азіатськими союзниками, яке зазвичай передбачає створення інтегрованих військових командних центрів, спільне розгортання, спільне використання баз і, на найвищому рівні, вироблення спільної оборонної політики. Епізодичне створення спільних оперативних центрів для проведення конкретних навчань і використання військових об'єктів один одного залишаються єдиними прикладами просунутого військового співробітництва. Крім цього, Росія і Китай не виявляють жодних ознак планування створення постійно діючих спільних командних структур. Крім конкретних навчань, вони також, як правило, не надавали один одному доступ до логістичних вузлів країни перебування і не намагалися укласти угоди про базування військових підрозділів або техніки на території один одного ні на постійній, ні на тимчасовій основі. Нарешті, жодна зі сторін не виявляє інтересу до вироблення спільної оборонної політики на будь-якому, навіть найнижчому рівні. У результаті, за нашими оцінками, Китай і Росія не досягли просунутого рівня співробітництва в галузі оборони, хоча і зробили деякі початкові кроки в цьому напрямку.

Результати

Росія і Китай отримують значні переваги від військового співробітництва. Хоча головні результати проявляються у вигляді взаємної політичної підтримки на міжнародній арені, існують також очевидні вигоди у формі промислового виробництва оборонної продукції та поліпшення оперативних можливостей, особливо для китайської сторони. Є певний політичний символізм у тому, що Росія і Китай підтримують один одного в боротьбі з зусиллями США щодо збереження своєї глобальної гегемонії. З цього погляду спільні заяви високопоставлених лідерів, такі як заява Путіна і Сі в лютому 2022 року про "дружбу без кордонів", підкреслюють, що дві країни мають схожі стратегічні позиції з глобальних питань. Хоча у спільній заяві від березня 2023 року чіткіше зазначено, що їхнє партнерство не є військовим союзом, лідери двох країн заявили, що побудували "чудові" відносини, які витримають випробування часом.

Конкретні дії, такі як угоди з продажу зброї та великі спільні навчання, мають сильний символічний компонент, показуючи, що дві країни працюють разом для вирішення глобальних проблем і зміцнення позицій одна одної у світі. Ці символічні вигоди особливо важливі для Росії, оскільки вона не згодна з міжнародною ізоляцією внаслідок свого вторгнення в Україну. Наприклад, після зустрічі міністра оборони Китаю Лі Шанфу з Путіним у квітні 2023 року перший високо оцінив внесок російського лідера у справу миру в усьому світі. Росія підкреслює готовність китайських лідерів зустрічатися з російським вищим керівництвом, а заяви про підтримку, що регулярно робляться після таких зустрічей, вважає ознакою того, що зусилля Заходу з її ізоляції зазнають невдачі.

З іншого боку, є чітке відчуття, що Китай отримує більше вигоди від відносин у сфері оборони, ніж Росія, з точки зору матеріальної вигоди від військового співробітництва. Народно-визвольна армія вже давно використовує військові навчання, щоб вчитися у своїх російських колег і вдосконалюватися в оперативному плані. Китай також може отримати стратегічну вигоду від потенційного доступу до російських військових об'єктів на Далекому Сході, хоча мало що вказує на те, що Росія готова надати такий доступ у найближчому майбутньому. Російські військові, які вважають себе більш просунутими в реальних операціях, ніж їхні китайські колеги, у практичному плані отримують менше. Водночас дії Росії у війні з Україною за останній рік можуть викликати у китайських командувачів певні сумніви щодо якості російських збройних сил, що, зі свого боку, може вплинути на сприйняття користі від спільних навчань і операцій для НВАК. Хоча поки ще занадто рано говорити про те, що в китайському сприйнятті відбулося таке зрушення, експертам слід розглянути таку можливість.

Протягом багатьох років Китай покладався на імпорт російської зброї у своїй військовій модернізації. Ця допомога була особливо важливою, оскільки протягом більшої частини періоду після закінчення холодної війни оборонна промисловість Китаю значно відставала від російської, і Китай не міг закуповувати зброю на Заході, щоб надолужити згаяне. Ба більше, допомагаючи Китаю в морській та аерокосмічній сферах, Росія постачає зброю, яка становить порівняно меншу загрозу для Росії і порівняно більшу загрозу для США. Проте залежність Китаю від поставок російської зброї явно слабшає в міру того, як його оборонна промисловість стає дедалі більш самодостатньою. Більшість озброєнь, які Китай у минулому закуповував у Росії, тепер можуть вироблятися всередині країни, і єдиним великим винятком є авіаційні двигуни. З іншого боку, введення всеосяжних західних санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну посилило залежність Росії від китайських компонентів, таких як електроніка, і від китайських верстатів. Здебільшого Китай ретельно уникає поставок у Росію будь-якого обладнання, яке могло б порушити західні санкції, хоча Мінфін США запровадив санкції проти кількох китайських компаній, які надали військову допомогу, і американські чиновники попереджають, що китайське керівництво не повністю відкинуло перспективу такої допомоги в майбутньому.

Загалом швидке розширення російсько-китайського військового співробітництва в плані військово-технічного співробітництва та спільних навчань, яке явно спостерігалося у 2014-2019 роках, не було настільки очевидним в останні три роки, але частота консультацій з питань безпеки та публікація заяв, які підтверджують тісні військові зв'язки в період 2020-2022 років, дає підстави припустити, що це затишшя, найімовірніше, є результатом зовнішніх обставин, а не зміною у бажанні однієї зі сторін продовжувати розвиток дедалі тісніших військових відносин. Якщо це так, то саме нові обставини — включно із західними санкціями та обмеженістю ресурсів, з якими мають справу російські військові внаслідок вторгнення в Україну, — визначатимуть прагнення до подальшого розширення військової співпраці в найближчі роки.

Визначаючи траєкторію розвитку відносин на найближчі три-п'ять років, аналітикам слід звернути увагу на те, в яких обсягах Китай постачає Росії військові технології та технології подвійного призначення, а також наскільки реальну допомогу Росія надає Китаю в межах спільних проєктів, таких як система раннього попередження і сучасні важкі вертольоти. У царині спільних навчань і операцій спостерігачам слід вивчити, чи проводять Китай і Росія військові навчання, що провокують треті країни, наприклад, у районі Гренландії, Ісландії, Великої Британії (GIUK) або поблизу території США в Тихому океані, а також чи здійснює одна зі сторін місії у сфері інтересів іншої, наприклад, спільні військово-морські навчання у спірних районах Південно-Китайського моря, поблизу Тайваню, у Середземному або Балтійському морях. Крім того, будь-які ознаки, що одна зі сторін готова надати іншій стороні довгостроковий доступ до своїх військових об'єктів, свідчитимуть про значний прогрес у військовому співробітництві та взаємну довіру. Ці дії вказуватимуть, що дві країни потенційно перебувають на шляху до глибшого рівня військового співробітництва, яке може створити серйозні загрози для союзників і партнерів США і значно підвищити складність завдань, які стоять перед американськими військовими планувальниками. Свідчення того, що Росія і Китай беруть участь у такій співпраці, будуть більш значущими, ніж подальші ритуальні заяви про безмежну дружбу, зроблені на зустрічах вищого керівництва.

Про авторів

Дмитро Горенбург — старший науковий співробітник відділу стратегічних досліджень некомерційної дослідницької та аналітичної організації CNA, де він працює з 2000 року. Він є редактором журналів Problems of Post-Communism і Russian Politics and Law, а також співробітником Центру російських і євразійських досліджень Девіса при Гарвардському університеті.

Елізабет Вішнік — експертка з китайсько-російських відносин, зовнішньої політики Китаю та арктичної стратегії в Програмі вивчення Китаю в CNA. Старша наукова співробітниця Колумбійського інституту Східної Азії і професорка Державного університету Монтклер. Авторка книг "China's Risk: Oil, Water, Food and Regional Security" (готується до видання) і "Mending Fences: Moscow's China Policy from Brezhnev to Yeltsin". Її блог про політику доступний за адресою www.chinasresourcerisks.com.

Пол Шварц — науковий співробітник програми CNA з вивчення Росії, проводить дослідження та аналіз збройних сил Росії та її політики в галузі оборони і безпеки для американських військових і розвідувального співтовариства. Також є гостьовим старшим науковим співробітником програми з Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Браян Вайделіх — науковий співробітник програми з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні в CNA. Його дослідження присвячені організації Народно-визвольної армії Китаю та питанням морської та космічної безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.