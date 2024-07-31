Доберман із Китаю став моделлю і демонструє одяг для людей (відео)

Пес із задоволенням позує на камеру і терпляче ставиться до того, що на нього надягають незручний одяг.

Related video

Стильний доберман на прізвисько Сяопай з Китаю прославився на весь світ після того, як відео з твариною, одягненою в чоловічі сорочки і піджаки, стали вірусними, пише Oddity Central.

Фото та відео Сяопай циркулюють в інтернеті вже приблизно рік, і практично всі вони отримали мільйони переглядів і тисячі коментарів. Спостереження за тим, як доберман приміряє людський одяг на камеру, захопило користувачів по всьому світу.

За всієї популярності про Сяопая в інтернеті — мінімум інформації. Завдяки прискіпливим мережевим детективам вдалося з'ясувати не тільки прізвисько тварини, а й те, що вона мешкає в Чунціні, одному з найбільших міст Китаю.

Крім одягу, пес рекламує і аксесуари.

Уперше кліпи з цим доберманом з'явилися не в TikTok, а в його китайській версії Douyin в акаунті з нікнеймом yizhikuokuo, а вже потім пішли "гуляти" іншими ресурсами. Нещодавно кадри із собакою, що позує в людському одязі, було опубліковано на YouTube-каналі Woof World, і це породило нову хвилю інтересу до незвичайної моделі.

Раніше Фокус писав, як вибрати улюбленця за гороскопом.