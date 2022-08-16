Чихуахуа чи доберман. Як вибрати улюбленця за гороскопом

"Кожному знаку зодіаку підходить певна порода собак" — запевняють астрологи. Робимо обґрунтований вибір!

Зараз існує величезна кількість різних порід собак. У кожного свої характерні відмінності та звички. Кого обрати? Думати можна довго. Езотерики назвали найкращі сполучення знака Зодіаку та порід собак

Овен: найкращими породами вважаються лайка, доберман, німецька вівчарка, бордер коллі. Якщо ж ви хочете відпочити й зняти напруження під час спілкування з собакою, зверніть увагу на спокійніші невеликі породи: чихуахуа, пудель, пекінес, папільйон.

Телець: люди цього знаку дуже люблять тривалі прогулянки. Ідеальні породи для них: мопс, скотчтер'єр, англійський бульдог, шарпей. Якщо вам найбільше подобаються великі собаки, вам підійде сенбернар і бріар.

Близнюки: часто заводять кілька вихованців із різними характерами. Хорошими компаньйонами цього знаку стануть коллі, кокер-спанієль, лабрадор, чау-чау, далматин, йоркширський тер'єр.

Рак: потребують лагідного вихованця, який принесе їм душевну рівновагу. Також Раки люблять пухнастих і довгошерстих собак: лабрадорів-ретриверів, болонок, скайтер'єрів, бассет-хаундів, мопсів.

Лев: подобаються яскраві собаки з аристократичним зовнішнім виглядом. Рекомендують придивитися до таких пород: афганський хорт, німецький дог, різеншнауцер, російський спанієль, мастиф.

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Діва: важливо, щоб собака був поступливим і добре слухався команд. Дівам підійдуть породи, які добре піддаються дресируванню: німецька вівчарка, міттельшнауцер, такса, бассет, карликовий пінчер.

Терези: більшість Терезів люблять кішок і рідко заводять собак. Хорошими породами будуть італійський грейхаунд, бішон фрізе, мопс, сіба-іну.

Скорпіон: слід уникати декоративних порід із істеричним характером. Набагато більше вам підійдуть доброзичливі та віддані лабрадори, коргі, сенбернари, коллі.

Стрілець: люблять грайливих собак. Хороші породи: бладхаунд, бігль, хорт, басенджі. Цей знак добре ладнає з безпородними собаками.

Козеріг: цей знак обожнює братися за складні завдання. Їм підійдуть собаки, які потребують серйозного виховання: тер'єри, мастифи, боксери, бассет-хаунди, ротвейлери. Активним і енергійним козерогам ідеально підійде хаскі.

Водолій: великі шанувальники екзотичних вихованців, тому вони рідко заводять собак. Але якщо Водолій захоче виховувати пса, то це має бути рідкісна та незвичайна порода: акіта-іну, самоїд, леонбергер, французький бріар, салукі, каталбурун.

Риби: категорично не підходять великі, неслухняні, схильні до агресії собаки. Дві породи ідеально підходять для них: золотистий ретривер і вельш-коргі. Є шанс потоваришувати з кокер-спанієлем, далматином.